Olimpia Díez recibe "encantadísima" el premio "Mujer del Año" de Tineo

Olimpia Díez, vecina de Villatresmil, se mostró ayer "encantadísima de la vida" tras recibir la distinción de "Mujer del Año" en Tineo. El Consejo Sectorial de la Mujer del concejo dio a conocer su decisión el pasado febrero y ayer esta mujer, que cumplió 100 años el pasado diciembre, recibió un merecido homenaje, rodeada de familiares y amigos. Tras un repaso a su trayectoria, fue la alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, la encargada de entregarle la placa acreditativa del galardón. "Eres como la abuela de todos", señaló la regidora, que alabó la buena forma física de esta vecina, nacida en Penafolgueiros. "Con cien años y homenajeada de esta manera, esto es increíble, pero cierto. Estoy en Tineo, en mi pueblo y estoy encantadísima de la vida. Esto es único para una mujer", señaló Díez. "Los vecinos que me conocen saben que yo no hice daño, hice todo el bien que pude, pero me pusieron a una altura que.. vamos", añadió Díez, que pidió a la Alcaldesa que la tuteara porque sigue siendo joven. La casa de cultura de Tineo se llenó con motivo de este acto.