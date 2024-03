La tapiega que creció sobre una tabla gana, por méritos propios, su billete al mundial de surf: "Voy a intentar ganar"

El año pasado se quedó a un paso, pero, este 2024, por méritos propios, logró su ansiada selección para participar en el mundial de surf. La tapiega Kenia López, que lleva más de media vida sobre una tabla, representará a España en el World Junior Surfing Championship. Junto al gijonés Alfonso Suárez, son los dos asturianos que han logrado un billete para la cita del próximo mayo en El Salvador. Tiene claro que va a disfrutar al máximo de la experiencia, pero, también viaja al otro lado del charco con muchas ganas de subirse al podio: «Primero voy a pasarlo bien y, después, a intentar ganar».

Kenia cumplirá 17 años el próximo 29 de junio, pero se subió a una tabla por primera vez con 5 años. Cuando tenía 4 y, a la vista de su próximo cumpleaños, pidió la tabla como regalo y, desde entonces, no ha parado. Ni de surfear, ni de colgarse medallas. La temporada pasada hizo doblete y se llevó el Campeonato de Asturias Sub 16 y el absoluto femenino. Esta temporada ha cambiado a la categoría Sub 18 y acaba de convertirse en campeona de Asturias en una prueba celebrada este sábado en Gijón. Este triunfo, además, le da el pase al campeonato de España.

Sus primeras veces sobre una tabla, a los 5 años. / R. T. C.

Ahora, la tapiega repasa para LA NUEVA ESPAÑA su trayectoria y abre el álbum de fotos más familiar y desconocido. En las paredes de su casa cuelga un recorte de la primera vez que habló y posó para este periódico. Desde entonces, su progresión ha sido imparable. La surfista tapiega está la número doce del ranking europeo de mujeres menores de 21 años. De hecho, es la tercera española en esta lista. «Hay un nivel muy alto en las pruebas», señala, restando importancia a sus logros. Para ella el surf «es diversión». Aunque también le gusta la competición. Empezó con 8 años y ha viajado a diferentes puntos de España y el extranjero para cabalgar sobre las olas.

La tapiega surfeando con diez años. / R. T. C.

Pero detrás de los triunfos, hay muchas horas de entrenamiento, que compagina con sus estudios de primero de Bachillerato en el instituto Marqués de Casariego de Tapia. «Si puedo entro al mar todos los días, pero también hago entrenamiento de fuerza tres días a la semana», señala, al tiempo que lamenta que la práctica deportiva no sea demasiado habitual entre los jóvenes de su edad. Para ella el surf es su vía de escape y, apunta su familia, cuando está agobiada siempre necesita salir a pillar olas.

La temporada fuerte de competición empieza a partir de Semana Santa y ahí se celebra su prueba más especial, el campeonato tapiego Goanna Pro-Memorial Peter Gulley. Lleva ya muchas finales en Tapia y varias veces se subió al podio, pero solo ganó en una ocasión y quiere repetir. «Tengo el reto de ganar en casa porque solo gané una vez con 9 años y se me está resistiendo», admite la tapiega, que progresa bajo la atenta mirada de sus entrenadores Dani Aznar y José María Cabrera.

Una foto reciente junto al gijonés Alfonso Suárez, que la acompaña al mundial. / R. T. C.

Para Kenia López la playa de Los Campos, la principal de Tapia, es su refugio, su lugar favorito del mundo. «Cuando hay olas buenas son muy buenas, el problema es que no siempre las hay. Mi amigo Fede Fraga dice que Tapia tiene la segunda mejor izquierda del Cantábrico, pero para mí es la mejor», añade con una sonrisa.

En su playa la presión es máxima, aunque ella afronta cada prueba con mucha tranquilidad y sin nervios: «No siento ninguna presión, soy un poco pasota para eso», admite. Quienes la han visto surfear destacan su fuerza sobre la tabla. «Hay un juez que dice que surfea como los chicos porque desplaza mucha agua en los giros, eso no es tan habitual en las chicas», explica su familia.

La tapiega cuenta los días para su viaje a El Salvador, una gran oportunidad, casi tan grande como su pasión por el surf. Buena suerte, Kenia.