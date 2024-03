As Paleiras, el pueblo de Vegadeo donde tienen fibra pero aún beben de pozos propios

Esta es la historia de un pequeño pueblo a cinco kilómetros en coche de la capital de Vegadeo. En As Paleiras hay tres casas y las tres están habitadas todo el año. Tienen, desde hace un año, conexión de fibra que les permite disponer de un muy buen servicio de Internet, pero, en contraste, carecen de red pública de abastecimiento de agua y siguen bebiendo de pozos, como antaño. "Si nos hubieran preguntado a los vecinos, seguro que todos hubierámos preferido tener agua que Internet", señala Noelia Castro, gijonesa con raíces en Taramundi y afincada en este pequeño núcleo desde hace unos cuatro años.

Cuando compró la vivienda conocía la singularidad de disponer de pozo propio para el abastecimiento del agua, pero no que le iba a dar tantos problemas. "Es un incordio", reconoce. Se abastece de un manantial bajo la casa, así que debe bombear el agua. El problema: cuando se va la luz, se queda sin suministro. A eso hay que añadirle problemas puntuales con el bombeo y, también, el hecho de que no haya controles públicos de la calidad del agua. Por eso, no la usa para el consumo.

En la casa de al lado vive Alejandro Méndez, de 63 años, vecino de As Paleiras "de toda la vida". Cuenta que en su vivienda se hizo un pozo de barrena con motor para subir el agua hace unos cuarenta años. En su caso, el problema es que regenta una ganadería, con lo que el consumo de agua es mayor y, en los últimos años, dado la escasez de lluvias, es frecuente que se quede sin agua, especialmente en verano.

Noelia Castro y Alejandro Méndez en As Paleiras. / T. Cascudo

Los vecinos han mantenido ya varios contactos con el Ayuntamiento y, en una reciente reunión con el Alcalde, César Álvarez, éste les explicó que existe un proyecto ya redactado para llevar la traída de agua que viene de Arbón (Villayón) hasta As Paleiras y otros núcleos situados a su misma altura. Sin embargo, advierte, es un proyecto que supera el millón de euros, por lo que no será inminente y solo se puede comprometer a la búsqueda de financiación para poder sacarlo adelante en un futuro no muy lejano.

El proyecto redactado en 2022 cuenta con un presupuesto de un millón de euros para llevar el agua hasta Abres, Bustelo de Abres, Folgueiral, Tremiado, Fonte Louteiro y As Paleiras. Además, con 400.000 euros más, se llevaría también el servicio hasta La Barranca y Nafarea, donde el regidor señala que también hay protestas vecinales, especialmente de las ganaderías que se quedan sin agua.

"Es un problema que sufren muchos pueblos, pero la solución va a tardar en llegar. A lo que me comprometo es a luchar por esta obra, pero no es asumible con fondos propios y necesitamos ayuda de otras administraciones, quizás podamos lograr fondos europeos. De momento, hay que buscar financiación", señala el regidor, quien expone que muchos nuevos pobladores llegan a los pueblos desconociendo esta realidad existente con el agua. "No es tan fácil llevar el agua a los pueblos, es una obra costosa de hacer y de mantener", señala.

Explica el regidor que se comprometió con los vecinos de As Paleiras a estudiar si existe una opción mejor para darles una solución antes de que llegue la obra del millón de euros. "Vamos a hacer una valoración para ver si se puede mejorar su pozo, ya que se abastecen del mismo manantial", señala el regidor. Mientras tanto, los vecinos de As Paleiras aguardan soluciones.