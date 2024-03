"La asignatura pendiente del cine en todo el mundo es atraer al público joven"

Recientemente elegida entre las cincuenta mujeres más influyente del cine español en la lista de la revista "Forbes", Lara Pérez Camiña, (1980), productora y distribuidora, conserva la misma naturalidad y espontaniedad con las que se fue abriendo paso en el séptimo arte. Esta asturiana, con raíces en Pola de Allande, es fundadora de BTeam Pictures, una de las distribuidoras y productoras independientes de mayor éxito del cine español reciente, y ha visto pasar mucho celuloide por sus manos, como "La novia", libre adaptación de "Bodas de sangre" de García Lorca, o la reciente "Un amor", dirigida por Isabel Coixet. Es la primera mujer en dirigir Adicine (Asociación de Distribuidores Independiente Cinematográficos) en sus 25 años de historia. Vehemente y de gran capacidad de trabajo, vive el cine desde la seriedad de su profesión y la pasión de quien le gusta sentarse en una butaca con la maquinaria dispuesta a soñar.

–¿Formar parte de la lista "Forbes" aumenta la vanidad o es otra meta en el desarrollo personal?

–Jajaja, lo primero, ha sido una sorpresa, la verdad. Y, luego, pues es un honor formar parte de esa lista con gente del mundo del cine como Esther García, Isabel Coixet, Itziar Bollaín... por decir tres de ellas. Personas a las que siempre he admirado y que han sido y son un referente.

–¿Cuáles de las películas que ha producido le ha dejado mayor impronta?

–Dicho así parece que solo las he producido yo, y la producción siempre es cosas de muchos. En concreto, en mi empresa es un campo que lleva más mi socio que yo, que estoy más centrada en la distribución. Pero, sin duda, de las hechas hasta ahora destacaría "Las niñas" de Pilar Palomero, ganadora del "Goya" a mejor película y en coproducción con Valerie Delpierre, de Inicia Films. De las que están por venir, "Los aitas" de Borja Cobeaga.

–¿Cuál es la asignatura pendiente del cine español?

–La del cine en general, que no solo la del cine español, es atraer al público joven. Crear ese hábito desde pequeños, que forme parte de la educación. La del cine español quizás es estar aún mas orgullosos de nuestro cine, que empezamos a estarlo… pero estarlo un poquito más.

–¿Se ha abierto un hueco importante el cine independiente en los últimos años?

–Bueno, desde que yo empecé a trabajar en cine, hace veinte años, siempre ha habido un hueco para el cine independiente. Creo que lo que ha ido variando es el público y la manera de consumir, pero espacio para el cine de premios, de los festivales, ese cine que garantiza la diversidad cultural, creo que siempre ha habido. Es verdad que desde la pandemia los cines de centro de ciudad, el concepto perdido de "cine de barrio", está funcionando muy bien. Así en Oviedo se va a abrir Embajadores Foncalada, hermano del cine Embajadores en Madrid, que es una absoluta referencia en cuanto a programación y a manera de hacer las cosas y cuidar a su público.

–¿Qué le hizo decantarse por la producción e interpretación en el mundo del cine?

–Estudié Comunicación Audiovisual en Barcelona para hacer una carrera universitaria porque era lo que quería mi santo padre; yo lo que quería era hacer cine, así que estudié lo más parecido. Me fui con una beca de la Generalitat a Nueva York y allí entendí que el cine era un negocio, porque en la carrera solo te hablan de la parte creativa. Esta otra parte también es muy creativa, pero no de la misma manera. Te preparan para ser guionista o director, o te enseñan la teoría y te hablan de la parte de producción. De la distribución casi ni se mencionaba. En Nueva York, con la industria de cine norteamericana hice prácticas en una productora y aprendí la dinámica de festivales. Empecé haciendo el trabajo de comunicación, que es el que más me gusta y sigo haciendo, entre otros dentro del departamento de marketing del lanzamiento de películas. Al volver a Barcelona tuve la suerte de trabajar en Notro Films, empresa de Adolfo Blanco, que ahora es dueño de A contracorriente Films, y cuando se fusionó con Manga Films entró a formar parte de Vértice. Nos trasladaron a Madrid y en el momento de crisis del 2010 decidimos crear nuestra propia empresa con Ania Jones y Álex Lafuente, que nos conocíamos ya de Vértice.

–Tras la repercusión de alguna de las películas en que ha trabajado, ¿qué proyectos maneja en la actualidad?

–Pues junto a mis dos socios, Ania Jones y Alex Lafuente, con los que comparto BteamPics (para compra de derechos de distribución de películas) y BteamProds (producción de películas) acabamos de volver de la Berlinale. El mercado de Berlín y el de Cannes son los dos más importantes de cine independiente del año. Hemos cerrado una película en proyecto (es decir, con el guion) y hecho otro par de ofertas a proyectos. El 14 de febrero estrenábamos en 227 cines de toda España "Priscilla", de Sofia Coppola, sobre la historia de Priscilla Presley. Y lo hacíamos en codistribución con una empresa que es nuestra competencia, Elástica. Son nuevos modelos de colaboración que en generaciones anteriores eran impensables. El 8 de marzo, el Día de la Mujer, estrenamos cine español que reivindica el papel de las mujeres, "Los pequeños amores" de Celia Rico, tras su paso por el Festival de Málaga. Y en abril estrenaremos "Siempre nos quedará mañana", una película que está siendo todo un fenómeno en Italia, donde lleva recaudado más de 40 millones. Y por la parte de BteamProds estamos rodando en Paraguay "¿Quién mató a Narciso?", de Marcelo Martinessi (director de la premiadísima "Las herederas"), y rodaremos dos proyectos más este año: "Ciudad sin sueño", sobre la Cañada Real y prolongación del corto ganador del "Goya" "Aunque es de noche" y del mismo director, y "Los aitas", de Borja Cobeaga, una comedia que transcurre entre Bilbao y Berlín en el 89 y reflexiona sobre la paternidad.

–¿Qué opina del fenómeno sociológico en que se ha convertido "La sociedad de la nieve"?

–Me parece fantástico. La película es una barbaridad. Bayona es un gran director, como lo había demostrado en sus dos anteriores películas. Se demuestra así que con un buen presupuesto se pueden hacer film increíbles.

–El "Oscar", tanto para Bayona como para "Robot Dreams" , no llegó. ¿Cómo evaluaba sus opciones?

–Ójalá hubiera habido buenas noticias en los "Oscar", pero era difícil. Pablo Berger competía con éxitos de estudio y "Robot Dreams" es una película única y especial. Además la distribuimos nosotros. Y "La sociedad de la nieve", otro tanto de lo mismo. Solo el hecho de que estuvieran ahí ha sido muy importante.

–Tras la desaparición de muchos cines, las plataformas y televisión a la carta e internet, ¿cómo evaluaría el momento actual?

–Como un momento de cambio y de adaptación a nuevos modelos, pero no diferente a cuando apareció el VHS o los canales de TV de pago. Hay mucho público, mucho producto diferente y afortunadamente muchas alternativas para consumirlo.

–¿Qué rodaría en Asturias o le queda pendiente?

–Me queda pendiente... si dependiese solo de mí, rodaría ya. Pero depende de muchos factores y hay muchos agentes implicados. Eso sí, la magia de los montes del Palo, de la sierra de Carondio o de la misma Pola de Allande no se pueden encontrar en otro lugar.