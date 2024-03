La DOP Vino de Cangas teme la repercusión que pueda tener la Fiesta del Trasiego en la imagen del vino de Cangas

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Vino de Cangas se muestra preocupada sobre la imagen que se pueda dar del vino de Cangas en la primera Fiesta del Trasiego, que organiza la Junta Local de Hostelería y se inaugura la tarde de este viernes. La DOP, que no fue invitada a participar en el evento como entidad, ya que Hostelería se dirigió directamente a los bodegueros que la integran de manera particular; ve “fuera de lo normal” que se organice una fiesta en torno al vino y que “hostelería no tenga en cuenta a la DOP, la entidad que representa al sector, a bodegueros y viticultores”, lamenta el presidente del consejo regulador, José María Martínez.

Durante el desarrollo de la fiesta, en las calles se podrá disfrutar de la degustación de vinos caseros realizados por bodegas tradicionales del concejo para el autoconsumo, así como de dos bodegas pertenecientes a la DOP: La Verdea y Las Danzas. Algo que para la entidad puede crear “confusión” en el consumidor y teme que “si el vino que ofrecerán las bodegas caseras, que no ha pasado todos los controles como las profesionales, genera una mala opinión eso nos repercuta negativamente en la DOP, que somos los que representamos el vino de Cangas de manera global”.

Martínez insiste que la entidad no busca generar polémica en torno a la fiesta y que en ningún caso va ir en contra de las bodegas de autoconsumo que venderán sus caldos durante el festejo del trasiego “porque sería ir en contra de nuestros vecinos”. En cambio, si ven que “la Junta Local de Hostelería ha ido en contra de nuestros intereses al no tenernos en cuenta”.