Cangas del Narcea despide a "Pepe Yema", quien introdujo el "Pasquali" en el concejo

Cangas del Narcea despidió la tarde del lunes a José Rodríguez Rodríguez, conocido como “Pepe Yema”, que falleció el pasado sábado en un accidente de tractor en la finca pegada a su casa en la pequeña localidad canguesa de Yema. Tenía 80 años y había dedicado toda su vida a la maquinaria agrícola, con un taller de reparación y venta, siendo la persona que trajo los primeros tractores al concejo.

Su trabajo de cara al público y su forma de ser hicieron que fuera una persona muy querida en el concejo y que su funeral, que se celebró en la Basílica de Cangas del Narcea, congregase a una multitud de vecinos, amigos y antiguos clientes que quisieron arropar a la familia y rendir homenaje a un hombre para el que los presentes solo tenían buenas palabras a la hora de recordarlo.

“Fue muy trabajador, legal, leal y muy honrado, era muy buena persona”, aseguraba un vecino de La Regla, que añadía que “su ausencia se va a notar mucho” en toda la parroquia y, especialmente, en La Regla, donde pasaba mucho tiempo cada día, ya que es el pueblo en el que el hermano con el que convivía en la casa familiar, conocida como Casa Luis, tiene un taller. Un hermano que en las últimas semanas ha estado hospitalizado, pero a pesar de ello, según relatan los vecinos, José Rodríguez mantenía la costumbre de acercarse a La Regla, para estar pendiente del taller y por si se acercaba por allí algún cliente.

El lamento más repetido entre los allegados del difunto es que después de una vida dedicada a los tractores, fuera precisamente uno de ellos el que acabara con ella. “Es un palo muy grande, fue muy fuerte, el sábado por la mañana estábamos tomando un café en Casa Perico (el bar restaurante de La Regla) y el domingo estábamos en su tanatorio”, resume apenada una vecina de la localidad, que explica que a diario compartía momentos con el fallecido e insiste en describirlo como un hombre “muy querido, igual que toda la familia, siempre estaba de buen humor y hablaba con todo el mundo”.

Finca en la que se produjo el accidente. / D. Álvarez

El accidente que acabó con la vida del octogenario se produjo en el prado colindante a la casa familiar. Aunque toda su vida estuvo dedicado a la mecánica – regentó un taller en Cangas del Narcea, en Los Nogales, – también mantuvo en casa algún animal. En la actualidad, cuidaba de alguna vaca y cabra que tenía en la misma finca en la que se produjo el fatal siniestro. Se da la circunstancia de que en el momento del suceso estaba solo. Según el relato de sus vecinos, fue uno de sus diez hermanos, residente en un pueblo cercano y que estaba pendiente a diario de José Rodríguez desde que su otro hermano estaba hospitalizado, el que lo encontró atrapado por el tractor, aún en marcha, la tarde del sábado y dio la voz de alarma.

“Pepe Yema” era muy conocido por su profesión y negocio. Desde muy joven comenzó a trabajar con la maquinaria agrícola y los tractores llegaron de su mano al concejo cangués, en concreto, los conocidos “Pasquali”. Sus allegados aseguran que hay que echar la vista atrás unos 60 años para llegar a sus inicios en la venta de estos vehículos que revolucionaron el campo. De hecho, según recuerda otro vecino de La Regla, los primeros tractores que vendió ni siquiera tenían volante, sino que se dirigían con manillar.

Pero José Rodríguez fue más que un vendedor o mecánico. Él se encargaba de enseñar a sus clientes a conducir los tractores e incluso los acompañaba durante el desarrollo de algunas labores del campo hasta que cogían soltura con el vehículo. “Tenía infinidad de anécdotas, además iba por los pueblos a arreglar tractores, él siempre ayudaba en lo que podía”, recalca su amigo y vecino, que asegura que en Cangas del Narcea era muy conocido, pero que en el concejo de Ibias “Pepe Yema casi era un dios, allí vendió mucho y la gente lo quería mucho”.

Además, estaba muy involucrado en la vida vecinal y a pesar de que no era habitante de La Regla, sino del cercano pueblo de Yema, participaba en las celebraciones de la localidad, cabecera de la parroquia, y no se perdía ninguna de las comidas vecinales anuales. Una vecina de esta localidad recuerda que siempre estaba bromeando y contando anécdotas y que cuando acudía a los encuentros vecinales repetía: “Hay que aprovechar hoy, que mañana no se sabe qué puede pasar”. Unas palabras que le resuenan estos días cuando se asoma a la ventana y ya no ve el coche de “Pepe Yema” aparcado ante el bar del pueblo para tomarse su café o disfrutar de la comida.

Este suceso también trajo a la memoria de los habitantes de la zona el ocurrido hace un año, en el mes de abril, en el cercano pueblo de Saburcio. Allí, el minero jubilado José Manuel Fernández, más conocido como "El Canario", falleció en un accidente con su tractor en un camino pegado a su casa.