Herminio logra el equilibrio natural

Con cantos rodados (xógaras, en territorio eonaviego) de la cala franquina de Pormenande y piedras rescatadas de la sierra de Penouta, el escultor franquino Herminio dio forma a su particular homenaje al Penedo Aballón. Esta gran roca de granito de Boal, que oscilaba de manera natural hasta que fue destruida por un acto vandálico, impresionó al artista cuando la descubrió, hace ya muchos años, de la que iba a "cortejar" a la localidad boalesa de Rozadas, de donde es natural su mujer. Tenía pendiente rendirle tributo y lo ha hecho llevando a Boal una pequeña selección de su talento.

La pieza principal de esta particular exposición es este "elogio" al Penedo Aballón. Como el original, que fue reconstruido años después, también oscila. Hay que observarlo con detalle para ver cómo las piedras suben en un sutil movimiento que también permite que unas ramas depositadas a su lado, a modo de árbol, cobren vida. "Es un homenaje a aquella roca que de verdad se movía ligeramente al empujarla con los dedos. Siempre me quedó aquello marcado porque era obra de la naturaleza y fue terrible que lo hubieran tirado", lamenta Herminio, que ayer se confesó un enamorado de Boal. "Siempre me gustó muchísimo por sus casas de indianos y su tranquilidad", señaló el escultor de La Caridad.

Quizás sea la sala más pequeña en la que haya expuesto Herminio su talento, pero el genio franquino confiesa que, a estas alturas de su vida, disfruta más con lo pequeño y cercano que con los grandes eventos. "Me hace ilusión", confiesa, al tiempo que recuerda con emoción cómo hace unos días los estudiantes del Carlos Bousoño, de Boal, lo sorprendieron con una recreación de algunas de sus piezas. Tanto le gustó su propuesta creativa que hizo una lámina con la foto de todos los trabajos de los chavales y, ayer, nada más llegar a Boal, la incluyó como una pieza más de su exposición.

"Herminio y el equilibrio de la naturaleza. Homenaje al Penedo Aballón de Boal", es el título de la muestra que se podrá visitar en la pequeña casa de cultura de Boal, acondicionada para la ocasión, hasta el próximo 31 de marzo. El proyecto es posible gracias a la colaboración de la asociación Forum Boal 3000. "Herminio es muy generoso exponiendo aquí", señala la presidenta, Verónica Bermúdez. La muestra, que incluye sus tres miniaturas y un móvil vertical del año 2012, abrió ayer sus puertas y las primeras reacciones fueron muy buenas. "Creo que va a gustar mucho y a despertar un gran interés", zanja Bermúdez.

Herminio estuvo acompañado en Boal por su biógrafo y comisario de la exposición, el profesor César Ripoll. Fue el encargado de repasar la trayectoria del escultor, con una obra "muy carismática, donde es muy significativo su trabajo con los imanes y los campos magnéticos; es el escultor de la gravedad".