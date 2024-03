El llanto eterno del Suroccidente por las carreteras: "Necesitamos plazos, es un peligro constante"

Fernando Álvarez, "Cañón", un conocido vecino del Suroccidente, podría ofrecer visitas guiadas por los argayos, baches y socavones de la zona. Dice que podría hacerlo "desgraciadamente" porque, insiste con fina ironía, lo que hay en este territorio de Asturias es "de película de terror". Degaña, Tineo, Cangas del Narcea, Salas, Allande e Ibias claman por unas mejores comunicaciones por carretera. Es una petición de décadas: la culminación de la autovía del Suroccidente, desde Grado hasta La Espina. Luego quedaría pendiente la ampliación hasta Ponferrada, lo que para muchos vecinos de la zona ya parece una quimera.

Cañón señala un tramo de la AS-215 donde en 2021 hubo un accidente mortal. / X. F.

Las conexiones de esta parte de Asturias estuvieron en las últimas semanas en el centro de debate político regional. El PSOE asturiano, por iniciativa de Adrián Barbón, lleva tiempo haciendo bandera por la carretera de Valdeprado, que une Degaña con León, y exige a la Junta de Castilla y León que apueste por su mantenimiento en la parte de la vía que está en su comunidad, como hace Asturias con las suya. El PP, principal grupo de la oposición en el parlamento asturiano, reclama al Ejecutivo regional más acción para culminar la autovía. "Eso es una carreterina", dijo Luis Venta, diputado del PP, sobre lo que los populares ven como una estrategia del Gobierno para desviar la atención.

El argayo de Casazorrina (Salas). / X. F.

Sobre el terreno, en las carreteras, los usuarios huyen del debate político y sólo piden una cosa: plazos. "Los necesitamos, al menos en el tramo de Salas a Cornellana", dice Cañón. El Principado espera que los trabajos acaben a principios de 2025, con muchos años de retraso sobre la fecha inicial que es difícil hasta recordar. La licitación del tramo hasta La Espina, en principio, debería hacerse el año que viene. Hasta entonces, circular por el Suroccidente "supone un peligro", especialmente en invierno, y en días lluviosos. Cañón hace de guía y muestra los peores puntos de la carretera.

Tramo de la autovía La Espina a Salas, con la ladera junto al asfalto. / X. F.

Una de las vías conflictivas es la AS-215, conocida como el Corredor del Narcea y el principal punto de conexión del Suroccidente. El vecino señala una ladera, donde en noviembre de 2021 hubo un derrumbamiento que se llevó la vida de una conductora. "Eso es un horror. Y en invierno un peligro". Da más claves. "Lo que hicieron últimamente es bajar la velocidad permitida y eso puede incluso provocar más accidentes, porque la gente hace adelantamientos más arriesgados", advierte.

El tramo de Navelgas-Naraval de la AS-219, pendiente de obras. / X. F.

La culminación de la autovía tendría un efecto inmediato sobre esa vía, ya que no sería necesaria para desplazarse a Oviedo, quedando únicamente para los pueblos de la zona. El problema en sí en este caso, insisten los vecinos, no es el asfaltado de la carretera, si no el peligro de la montaña. "La ladera cada poco dice basta y eso provoca que se corte la carretera", recalca Cañón.

Baches en la carretera AS-359, que une Tineo con Valdés. / X. F.

Otro lugar: la AS-219, e n el tramo entre Navelgas y Naraval, con muchos problemas en el trazado, y donde el Principado licitó recientemente más de 4,4 millones para obras de acondicionamiento.

Hay más puntos, como la AS 359, que une Tineo con Valdés, llena de socavones. En realidad, casi todas las carreteras del Suroccidente están en obras. En Casazorrina (Salas), donde acaba el tramo de autovía que está listo para circular, todavía se ve el espectacular argayo de 2021 que paralizó las obras. La Plataforma del Suroccidente, de la que forma parte Cañón, pide ahora una reunión con Adrián Barbón para tratar los asuntos pendientes.

"Se promete y se promete, pero o se avanza con cuentagotas o no se avanza en absoluto. Es más que curioso que aún con la AS-15 prácticamente se tarde lo mismo en ir a Oviedo que cuando no existía como tal. Y peor, mucho peor, es la situación de las comunicaciones entre concejos o entre los pueblos y aldeas y sus cabeceras de comarca. Y ello si nos referimos solo a las terrestres, si abrimos el abanico es aún peor", explica María Isabel Rodríguez, fundadora de la plataforma.

"De no hacerse la autovía, el Suroccidente será un fondo de saco donde la ya grave despoblación irá a más por falta de comunicaciones dignas, unido al envejecimiento de los vecinos. Se habla de la ‘España vaciada’ y nuestros gobiernos autonómico y estatal solo se quedan en palabras huecas y papeles y documentos de despacho. No es de recibo que, por ejemplo, Pola de Allande diste 95 kilómetros de Oviedo y Llanes a 100, pero para llegar de Pola de Allande a Oviedo se echen casi dos horas por caleyas del siglo XIX", dice Luis Miguel Álvarez, de Pola de Allande y residente en Oviedo. "No entiendo que en el Suroccidente tengamos que jugarnos así la vida, cuando pagamos los mismos impuestos que alguien de Oviedo, de Madrid o de Barcelona", concluye Laura Álvarez Mon, hija de María Luscinda Mon, la mujer que falleció en noviembre del año 2021 tras un desprendimiento de rocas en el Corredor del Narcea

Suscríbete para seguir leyendo