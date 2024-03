Éxito de las pruebas infantiles del campeonato de surf en Tapia de Casariego

Éxito en la primera de las competiciones del campeonato de surf Goanna Pro-Memorial Peter Gulley, que se celebra en Tapia de Casariego cada Semana Santa. Se trata del circuito Nacional Kids, que, como novedad de esta edición, tuvo lugar este fin de semana, separado de las cuatro jornadas tradicionales que se solía dedicar a la prueba deportiva, establecidas entre el Jueves Santo y domingo.

En la prueba infantil compitieron surfistas de entre 10 y 14 años y se llevaron los oros en la categoría Sub 14, Álvaro Casanova del Cerro y Carla Morera de la Vall, en Sub 12 fueron Kamiel Deraeve y Martina Pertega y en Sub 10 Mixto se impuso Román Iglesias.

Las pruebas continúan a partir de este jueves, con la celebración del Circuito Junior (Sub 16, Sub 18 y Sub 21), así como la prueba de la Liga Iberdrola Fesurfing (femenina) y la Liga Surfing.es (masculina). También está prevista una prueba del Open Internacional Tandem (surf en parejas).