El PP denuncia un "aluvión de anulaciones" de consultas en diferentes especialidades de Jarrio

El Partido Popular ha vuelto a denunciar este miércoles la "merma" de la calidad asistencial en el hospital de Jarrio, el centro hospitalario de referencia para el Noroccidente. En boca del diputado coañés Salvador Méndez indican que se está produciendo "un aluvión de anulaciones de consultas en diversas especialidades". En este sentido, denuncian que se han cerrado las agendas de Cirugía, Dermatología y Urología.

El diputado popular opina que todos los alcaldes de la zona deberían estar preocupados por esta situación. "Se están dando casos de vecinos que terminan falleciendo por no tener un diagnóstico de su enfermedad a tiempo o teniendo consecuencias graves", señala Méndez, quien ve "prioritario" y "urgente" la mejora de la atención sanitaria del Noroccidente.

Los populares han realizado estas declaraciones al tiempo que cuestionan los planes del Principado para llevar a cabo su plan de fusión de las áreas sanitarias. "Desconocemos cuáles serán las consecuencias de la fusión de áreas, no existe concreción y el documento que nos han presentado no es más que una mera declaración de intenciones que puede ser aprobado por Decreto, sin el consenso que debería tener algo tan importante para los asturianos", señala Méndez, quien acusa al presidente regional de "engañar" a los asturianos por plantear una reforma del mapa sanitario que no estaba presente en su programa electoral.