El temporal de mar obliga a cancelar la primera jornada del Memorial Peter Gulley de surf en Tapia (consulta aquí el horario de competición)

Se intentó hasta el final, pero no pudo ser y este jueves no habrá surf en Tapia. Los organizadores del Goanna Pro-Memorial Peter Gulley han optado por no arriesgar, dadas las condiciones de mala mar, y cancelaron el primer día de competición en la playa de Los Campos. "Mañana viernes comenzamos a las ocho de la mañana", señala el director técnico de la prueba, Jorge Sánchez.

A esta trigésima segunda edición del campeonato tapiego, todo un clásico de la Semana Santa, se han inscrito un total de 166 surfistas. Estaba previsto que la competición comenzara a primera hora de la mañana, pero dadas las malas condiciones del oleaje decidieron esperar a que subiera la marea para ver si mejoraba la situación. "Otros años se espera a que crezca el mar y este año al contrario, nunca se sabe", señaló a media mañana la promotora de la cita, Adela Bas.

Fuerte oleaje en la playa este jueves por la mañana. / T. Cascudo

Los surfistas fueron convocados a las dos de la tarde para tomar decisiones y, finalmente, se optó por cancelar. "Lo intentamos, pero no las tenemos todas con nosotros porque no está del todo surfeable. Las condiciones del mar no garantizan un surf de calidad, se podría hacer, pero preferimos no arriesgar", comentó Jorge Sánchez a primera hora de la tarde y tras anunciar la decisión a los inscritos.

Durante el pasado fin de semana se celebró el Circuito Kids, que contó con unos cincuenta participantes. En los próximos días, con un total de 166 inscritos, se celebrará el Circuito Junior (Sub 16, Sub 18 y Sub 21), así como la prueba de la Liga Iberdrola Fesurfing (femenina) y la Liga Surfing.es (masculina). También está prevista una prueba del Open Internacional Tandem (surf en parejas). Habrá surf hasta el domingo, cuando está prevista la entrega de premios y el tradicional homenaje a Peter Gulley.