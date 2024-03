Tapia disfruta (por fin) del mejor surf: Jornada maratoniana de competición en la playa de Los Campos

Tapia está ya inmersa en su Campeonato Goanna Pro-Memorial Peter Gulley. Tras la cancelación de la jornada del jueves a consecuencia del temporal, este viernes a primera hora de la mañana comenzaron las mangas competitivas. La playa de Los Campos se llenó de surfistas y visitantes, animados por la jornada de sol con la que amaneció la villa.

"Está difícil la cosa", comentaron los surfistas Manuel Fernández, Iago Rodríguez y David González tras salir del agua. Y es que, aunque las condiciones mejoraron con respecto al jueves, el mar no mostró su mejor cara este viernes.

En los próximos días, con un total de 166 inscritos, se celebrará el Circuito Junior (Sub 16, Sub 18 y Sub 21), así como la prueba de la Liga Iberdrola Fesurfing (femenina) y la Liga Surfing.es (masculina). También está prevista una prueba del Open Internacional Tándem (surf en parejas). Habrá surf hasta el domingo, cuando está prevista la entrega de premios y el tradicional homenaje a Peter Gulley.