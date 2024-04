Los vecinos reclaman más dinero para la senda del Navia: "90.000 euros son insuficientes"

"Este proyecto necesita más ambición porque no se trata de hacer meros senderos, y, por tanto, 90.000 euros son insuficientes". Con esta firme idea respondió el portavoz del club Amigos de Boal, Miguel Mojardín, al ofrecimiento por parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) del Parque Histórico del Navia de dedicar 90.000 euros para la redacción del proyecto de la futura senda en la parte asturiana.

Más de 200 personas transitaron ayer dos recorridos de los caminos que discurren por una de los márgenes de la cuenca del río Navia para celebrar el Día Regional del Senderismo y apoyar al club de Amigos de Boal en esta lucha ya histórica por lograr la futura gran senda, llamada a comunicar a pie 16 concejos asturianos y gallegos. "Es el Ministerio de Agricultura el que está capacitado y experimentado para hacer estos desarrollos", defendió Mojardín, quien echó de menos más implicación del ejecutivo regional para instar el gobierno central "a sacar del cajón un proyecto que en 2022 la Comisión de Agricultura declaró la obra de interés general". "Hablamos de hacer algo ambicioso, no una ruta más; de algo que muestre las peculiaridades del territorio, que tenga en cuenta su cultura y sus recursos y que se convierta en una motivación para que vengan a visitarnos y para que se abran negocios", opinó Mojardín. Y si se tiene en cuenta este objetivo, "no vale con lo que se propone desde el Parque Histórico del Navia: es poco dinero y no cumplirá con las expectativas".

El portavoz del movimiento ciudadano que está detrás de la futura gran senda del Navia estuvo apoyado durante la jornada por la presidenta de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias, Tensi Carmona, quien agradeció a Mojardín su compromiso.

"Este planteamiento es importante porque se busca revitalizar una zona y todas las administraciones deberían colaborar", señaló Carmona e informó de las bondades de la futura senda: "Es un lugar no tan conocido de Asturias y, sin duda, por descubrir".

A la jornada asistieron el alcalde de Illano, Iván Fernández, y la alcaldesa de Pesoz, Lucía Villanueva, quienes también mostraron su interés por la propuesta. El primero opinó que la zona es "eminentemente ganadera" y, por ello, "hay que buscar alternativas y el turismo es una de ellas", apuntó. Villanueva aseguró que el proyecto es "común" y tiene objetivos comunes, "algo que es muy importante para este territorio".

"Todos queremos la mejora de la comarca y siendo una zona virgen que no está explotada, la gran senda nos ayudará a que la gente se interese y, con el tiempo, a que se mejoren otras infraestructuras", señaló al tiempo que opinó que un desarrollo de estas características "atraerá inversiones de otro tipo".

La marcha contó con representación del gallego Ayuntamiento de Negreira de Muñiz. Su teniente de alcalde, Raquel Díaz, auguró que con esta futura senda "se revitalizarán zonas embalsadas desde 1952". En este sentido, destacó que las administraciones públicas tienen una oportunidad para saldar la deuda pendiente con los territorios en su día inundados.

El director general del Reto Demográfico, Marcos Niño, participó igualmente en el encuentro, si bien reivindicó como próximo paso la licitación del proyecto con los 90.000 euros que pone a disposición el Plan de Sostenibilidad Turística del Parque Histórico del Navia. "Queremos hacer un proyecto serio e importante", indicó. "Los políticos contamos los compromisos con dinero y ya tenemos 90.000 euros para hacer el proyecto", apuntó Niño.

Niño opinó que las comarcas asturiana y gallega que baña la cuenca del Navia "tienen grandes posibilidades", y animó al movimiento asociativo a no pedir solo explicaciones y financiación a las administraciones públicas: "Hay tejido privado que puede colaborar", apuntó en referencia a las empresas que explotan los embalses.