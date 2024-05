Por amor a la lectura

Público durante el encuentro celebrado en Navia. / Ana M. Serrano

Los programas, escasos, de promoción a la lectura pasan desapercibidos. Se supone que invierten no sé cuánto dinero en ellos, pero no se ven resultados. Hay, en cambio, otras iniciativas que sin alharacas son muy efectivas. Estoy hablando de los clubes de lectura de las bibliotecas públicas asturianas. El pasado sábado, 27 de abril, se celebró en Navia el XII encuentro de clubes de lectura de las bibliotecas públicas de Asturias. La escritora invitada fue Carme Riera.

El acto congregó a casi seiscientas personas, en su mayoría mujeres. Los allí presentes salimos muy contentos con la organización del acto, a cargo de los bibliotecarios de Navia, Carmen Luisa y Ángel, y con una Carme Riera amena, en momentos irónica y muy cercana. Allí estuvieron presentes, durante toda la jornada, comida incluida, la alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández y la concejala de Cultura, Patricia Rodríguez.

Estos encuentros son fruto del interés de las bibliotecarias, mayoría en la profesión, también de los bibliotecarios, por extender el amor por la lectura. No me duele prendas decirlo así, el amor por la lectura. Al frente de la iniciativa siempre ha estado Cristina Jerez, bibliotecaria de Pravia, acompañada por un entusiasta grupo de compañeras, y un compañero, que realizan una excelente labor: Carmen - hay dos- Chelo, Carmela, Susana, Isabel, Manoli, Gustavo, Ana – tres- y Teresa, creo que no dejo a nadie. A ellos se suman el resto de las bibliotecas públicas municipales. Cada una organiza y coordina su club de lectura y en muchos casos son las propias bibliotecarias quienes se encargan de dirigirlos. Cualquiera que haya tenido que organizar un evento sabe que mover a seiscientas personas, en ocasiones más, no es cosa fácil.

Año tras año, y ya van doce, los encuentros salen bien, los percances son menores. El trabajo de las bibliotecarias, no excluyo a los bibliotecarios, de la red de bibliotecas públicas es ingente. Ellas crean estos clubes, los organizan, los dirigen. No son obligatorios, pero ahí están. Son «extras» que realizan por amor a su profesión – reitero lo de amor- a la lectura y su difusión. Tienen un arraigado sentido de servicio público.

El personal bibliotecario es el patito feo de los ayuntamientos. Tienen unos horarios que casi ningún otro trabajador municipal tiene. La coordinación de estos encuentros, y otro tipo de actividades similares, los realizan fuera de su jornada laboral, no reciben remuneración alguna por ello y para más inri se pagan la comida que se celebra con posterioridad. ¿Quién da más por menos?

A cambio de su trabajo y esta entrega son muchas las bibliotecarias que tienen unos salarios indignos, ya que los ayuntamientos convocaron las plazas en unos grupos salariales muy bajos, a pesar de que la mayoría está en posesión de una titulación media o superior. Eso sí, los ediles muestran con orgullo su biblioteca, pero se olvidan de lo más importante, las bibliotecarias y bibliotecarios.

Estos encuentros han adquirido tanta relevancia que la Fundación Princesa de Asturias también los realiza con los galardonados con el premio de las Letras. Las bibliotecas públicas asturianas colaboran de forma activa y son las encargadas de organizar los diversos clubes que reúnen a más de mil lectores. Por si alguien tiene dudas, las bibliotecas realizan esa labor de forma altruista.

La red de bibliotecas públicas de Asturias recibe una escasa atención por parte del gobierno autonómico que destina un presupuesto ridículo para dotarlas de los materiales necesarios, incluidos libros. Las bibliotecas de Tineo y Navelgas recibieron 1.700 euros en 2023. Hay ayuntamientos que destinan partidas presupuestarias, pero también con cifras vergonzosas, con honrosas excepciones. Hay un detalle, no menor como decía aquel, que demuestra lo poco que importan las bibliotecas a los gobernantes, Asturias es la única comunidad de España que no tiene Ley de bibliotecas. Vergonzoso.

A pesar de los pesares ahí seguirán las bibliotecarias, y bibliotecarios, difundiendo el amor por la lectura. En ellas tienen los libros unas apologetas laicas que no sucumben ante la inación de las administraciones que se han olvidado que las bibliotecas públicas son un pilar básico de la cultura y la democracia.