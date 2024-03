El mapa sanitario y el Suroccidente

La publicación de noticias contradictorias sobre la modificación del mapa sanitario de Asturias desconcertó y preocupó a los ciudadanos del suroccidente y del occidente asturianos. Según una de esas noticias, el hospital de referencia del Hospital Carmen y Severo Ochoa, hospital comarcal del Narcea, pasaría a ser el San Agustín de Avilés, cuando hasta ahora era el HUCA. Desde la consejería de Sanidad se negó.

Se dio a conocer el borrador del nuevo mapa sanitario por el que las ocho áreas sanitarias se reducen a tres, en el que en principio el área II, la del Suroccidente, se incluye en el área de salud II-Centro-Suroccidente, con el HUCA como cabecera. En la justificación de la modificación consta que no se cerrará ningún hospital ni se reducirá su cartera de servicios.

Hablan de equidad en cuanto a garantizar la accesibilidad a los servicios sanitarios públicos, con independencia de su ubicación geográfica. Tendrán que demostrarlo. Hoy por hoy no se cumple.

Según el borrador los recursos asistenciales y no asistenciales se establecen en función de la población y apelan a las particularidades propias de cada zona geográfica. Teniendo en cuenta la escasez de profesionales sanitarios ¿quiénes creen que saldrán perjudicados? Siempre cubrirán las necesidades donde hay más población y más votos.

En el tema de la cartera de servicios no hay nada concreto. Hablan de la mejora para los ciudadanos ya que las áreas rurales compartirán la cartera de servicios con los hospitales de mayor tamaño y complejidad y que se concretará para cada centro de atención primaria y hospitalaria. Por cierto, el área II tiene, desde hace años, como hospital de referencia el HUCA, por lo tanto nada nuevo.

Me temo que al final un hospital como el del Suroccidente podría quedar reducido a servicios como el de medicina interna, traumatología, hemodiálisis y poco más. Podrían optar por potenciar la cirugía mayor ambulatoria que es un modelo de asistencia quirúrgica que permite tratar al paciente sin necesidad de ingreso y sin utilización de una cama de hospitalización. Las intervenciones de mayor envergadura se realizarían en el hospital de referencia. Si es así explíquenlo.

Hablan de abordar ¡con decisiones políticas! varios aspectos como la distinción o no entre los niveles de atención hospitalaria y atención primaria con la consiguiente posibilidad de establecer una ordenación territorial a nivel del área de salud diferente en uno y otro nivel. Me parece que esto necesita aclaración.

La reordenación del mapa sanitario podría considerar, dicen, la posibilidad de que esa agrupación conlleve paralelamente el cambio de zona básica de salud entre diferentes áreas. Aquí se me encienden todas las luces de alarma. Las zonas básicas de salud son las delimitaciones geográficas sanitarias más básicas que sirven de referencia para la planificación y organización del trabajo de los equipos de atención Primaria.

No me lo ponen más fácil cuando dicen que un posible criterio para tomar esa decisión sería la distancia y tiempos. Tomarán el itinerario más rápido proporcionado por Google Maps. Sin comentarios. Una puntualización, sobre todo en el caso del Suroccidente, esa herramienta no nos informa del estado de las carreteras en cada momento, si hay árboles tirados, fanas (argayos)… o el estado del firme.

Para el área suroccidental presentan tiempos y distancias desde varios centros de salud y consultorios al HUCA y al Hospital San Agustín. Los cálculos los realizan para desplazamientos en vehículos particulares. No tienen en cuenta que gran parte de la población es de edad avanzada y que no conducen, tienen que depender de familiares o amigos para su traslado. Hay muy pocos taxis y los desplazamientos no son baratos. El transporte público por carretera tiene horarios reducidos y no hay ferrocarril. Por otro lado, desde la comarca no hay comunicación directa con Avilés por lo que habría que realizar transbordos incrementando los tiempos de desplazamiento. Hay otra cuestión que no han tenido en cuenta y que puede parecer baladí, pero en absoluto lo es, los ciudadanos del suroccidente, especialmente los de más edad, conocen en mayor o menor medida Oviedo pero no Avilés. No se lo tomen a risa, es una cuestión relevante.

Afirman que se está revisando la red de transportes. Hablan de coordinar la asistencia a las consultas y pruebas diagnósticas con los servicios de transporte público. Me parece que quienes redactaron este borrador desconocen la realidad del suroccidente. Tienen la solución: que en los concejos con especiales características se promoverá la teleasistencia. Queda claro.

Permítanme que les informe de dos "casualidades". Desde los centros de salud del suroccidente, durante unos días, cuando marcaban el número de teléfono que utilizaban para comunicar con el Carmen y Severo Ochoa les saltaba el San Agustín. Cuando trascendió lo anularon. Por otro lado, el número, el nueve, que comunica los servicios del hospital comarcal de Cangas del Narcea con su centralita ahora les comunica con el San Agustín. El argumento es un cambio del operador de telefonía. Según fuentes bien informadas, la razón es que han integrado el Carmen y Severo Ochoa en el mismo nodo del San Agustín. ¿Casualidad?

El tiempo ha pasado y de las inquietudes iniciales se ha pasado a la aceptación. Si se aprueba estoy convencido que para los ciudadanos del Suroccidente van a cambiar las cosas. En estos momentos nuestro hospital de referencia es el HUCA, un hospital que cuenta con los medios tecnológicos más avanzados y en ese sentido con cualquier cambio saldríamos perdiendo. No es menos importante la falta de claridad y de concreción. Mapa sanitario y cartera de servicios deben ir a la par.

Demasiadas incógnitas y muchos temores. Mal "negocio" para el Suroccidente.