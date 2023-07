Mal comienzo para "Así es la vida". El sustituto de "Sálvame" en Telecinco no ha empezado de la mejor manera su andadura en la cadena. Las cifras de audiencia de los últimos días, en torno al 10%, no pueden haber contentado a sus directores y a eso hay que sumar que un sector de los telespectadores les está criticando duramente a través de las redes sociales.

"Así es la vida" es el sustituto de "Sálvame". Tras 14 años en antena, el programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz tiene la dura tarea de ocupar el lugar dejado por uno de los grandes gigantes de la historia de la pequeña pantalla.

Aunque no hay una explicación oficial, todo apunta a que Telecinco decidió cargarse "Sálvame" por su caída de audiencia y por la controversia que llevaba generando el programa, especialmente en los últimos tiempos, con causas judiciales abiertas incluidas.

Para sustituir al programa presentado por Jorge Javier Vázquez, Telecinco optó por pedir a Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana, un nuevo programa. Se trata de un magacín en el que también hay crónica social, tertulias, reporajes y entrevistas. Viene a ser algo más parecido a "El programa de Ana Rosa" o "Fiesta", que también se emiten en las cadenas de Mediaset.

Así, el pasado 26 de junio "Así es la vida" tenía su puesta de largo en la cadena. Por ahora, el programa no ha gozado del respaldo del público, cosechando cuotas de "share" del 10%, unas cifras muy similares a las que venía firmando "Sálvame".

Y lo peor no parece ser eso. "Sálvame" tenía una importante legión de en redes sociales. De hecho, la presión que había hecho este grupúsculo de seguidores fue señalada por algunos sectores como uno de los causantes del adiós del programa del corazón. Ahora, praece que "Así es la vida" no se libra de estas críticas.

Los audios secretos de Carmen Sevilla

La actriz Eva Santamaría fue durante años amiga íntima de la gran Carmen Sevilla. Ahora, apenas unos días después de su muerte, Santamaría visita el plató de 'Fiesta' para compartir con la audiencia del programa unos audios inéditos de la artista.

En las casi 200 horas de grabación que Eva Santamaría tienen en su poder, Carmen Sevilla hablaba con total confianza de sus parejas, de su hijo, de su salud mental y de sus miedos. Ahora estas conversaciones ven la luz por primera vez en televisión y lo cierto es que no dejan indiferente a nadie.

Carmen Sevilla cuenta, con total naturalidad, cómo vivió las infidelidades del padre de su hijo, Augusto Algueró, y los miedos y remordimientos que durante años sintió como madre.

Eva Santamaría asegura que cuando Carmen hablaba con ella lo hacía desde el corazón, sin tabúes, pero que después llegaba a arrepentirse: "Cuando veía lo que yo transcribía me pedía que borrase muchas cosas, no por vergüenza, si no por no hacer daño a personas cercanas como su hijo o su exmarido".