Que Raquel Sánchez Silva, presentadora del programa de TVE1 "Maestros de la costura", tiene estilo de sobra para lucir lo que sea es casi una obviedad. La presentadora se gana semana a semana en televisión los piropos de sus seguidores por lucir, como la mejor modelo, los looks de algunos de los modistos más brillantes del panorama patrio. Pero la propia implicada ha confesado que tiene sus especiales debilidades. Y esas pueden empezar por las creaciones de Marcos Luengo.

Sin embargo, hasta el mejor maestro echa un borrón, y eso es lo que le ha pasado a la presentadora. Que uno de los modelos que ha lucido en el programa, muy especial y de factura impecable, no fue bien interpretado por la susodicha. Sánchez Silva llegó a ponerse al revés una creación de su modista favorito lo que no impidió que desfilara en televisión como si nada. Tan desapercibido le pasó el gazapo que no fue hasta tiempo después cuando supo de la metedura de pata.

Que resulta que no fue tanto, como así quedó claro por boca del propio creador asturiano. Sánchez Silva le confesó en una entrevista realizada al hilo de la participación del modisto moscón en "Maestros de la Costura" que se había puesto al revés una pieza del que considera uno de sus modelos más especiales y con los que mejor se sintió.

"Es uno de mis favoritos", dijo Sánchez Silva, durante su confesión del error. Se refería a un traje de dos piezas, falda negra y blusón blanco, de inspiración oriental y con un gran corsé de potro de color rojo, y una gran camisa de organza triple. "Yo con toda mi seguridad, me puse el fajín al revés en el programa", contó entre risas la presentadora. Al momento se hizo perdonar por el modista, que se puso en la piel de la mujer y disculpó lo que no era una metedura tan grande de pata cometida con uno de los fajines característicos de la colección FW20/21 del artista.

"La hebilla es tan grande y aparente que pensaste que tenía que verse ¿verdad?", comentó Marcos Luengo. Efectivamente, dijo, esa hebilla está hecha para lucirse, pero pensando más en "la pasarela, donde la mitad del tiempo se ve el delantero y la otra mitad la espalda", razonó. Sin embargo, en el caso de la televisión, ese protagonismo nunca lo tendría la hebilla si no se lo hubiera dado de forma errónea la presentadora.

"Estabas magnífica y me ha gustado mucho", dijo Luengo razonando lo bien que había mostrado en televisión su traje.

Pero además de anécdotas y del buen talante de Marcos Luengo la presentadora pudo trasladar a la audiencia muchas más aspectos del trabajo del modisto de Grado. "Me atrae y me emociona la elegancia, y considero que lo fundamental es que las piezas estén bien hoy, mañana y también ayer. Lo que está de moda pasa de moda y eso no me interesa nada", declara el artista.

También confesó su interés por los volúmenes de la ropa y eso ha hecho que se gane mucha clientela en el mundo de la arquitectura, como relató Luengo. "Hay que comprar cosas con más calidad, dejar de tener que estrenar todos los días porque la calidad, aunque esté vieja se ve bien". Es otra de las máximas de Luengo.