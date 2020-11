Kamala de toda identidad

Kamala, hija de un economista jamaicano y de una oncóloga india tamil, es la gran esperanza negra de las mujeres, también si son pobres, siempre que tengan buena salud porque ahora se opone al seguro médico universal de Obama. Las niñas negras llevan camisetas que dicen “mi vicepresidenta es como yo” y no se refieren a la edad. Como persona doblemente racializada (que suena a que los blancos la vemos de dos razas distintas) ha sido la segunda afroamericana en el senado estadounidense, y la primera surasiático-americana en la Cámara. Sin renegar de ninguna raza, Kamala decidió ser negra porque se identificó más con esa comunidad, lo que no nubló su independencia para encarcelar por tráfico y tenencia de marihuana a muchos varones negros cuando era fiscal general de California y aún no era partidaria de legalizar el cannabis. Haber crecido entre la iglesia bautista negra y el templo hindú y haberse casado por el rito judío no la ha hecho politeísta, ecuménica, sincretista o atea. Como buena estadounidense cree y es bautista.

En la carrera simbólica que ha disparado su vicepresidencia se ha destacado que compareciera con un elegantísimo modelo blanco, uno de los colores de la lucha por los derechos de la mujer, que firmaba Carolina Herrera, en la que algunos semiólogos han visto el mensaje de elegir a otra mujer y otra emigrante, dos cosas que es la polisémica empresaria de moda carísima y aristócrata consorte.

Ahí han parado, pero Kamala tiene dos hijastros adultos y puede ser un símbolo para las madrastras, que también necesitan una reivindicación, y un hermano político que es consejero general de Uber, lo que permitiría a los falsos autónomos del reparto identificarse por vía cuñada.