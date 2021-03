Esti domingu día 21 de marzu, celébrase’l Día Mundial de la Poesía. N’Asturies, a pesar de la situación de pandemia que travesamos, vamos celebralu espardiendo los nuesos versos per tolos requexos. Celebraremos con enfotu’l nomamientu d’ Asturies como Capital Mundial de la Poesía, Nada más formoso pa presentanos al mundu. Tuvi’l gustu de collaborar nesti proyeutu dende l’entamu, convencida de que necesitamos inundar el mundu de versos. Una iniciativa brillante, pola que felicito al so promotor, Graciano García, y que comparto con gustu. Too pola poesía. Asina, ensin más. Sí: ¡Poesía! Poesía en tolos requexos.

Semar de versos el paisaxe d’Asturies ye’l sueñu de munchos creadores, ye la ilusión de los y les poetes. Poder saludar con versos a los que nos visiten paezme un recibimientu maraviosu. La poesía ye sanadora del alma, un arma cargada de futuru, dicía el gran Celaya. Poesía qu’arrequexe gafures, que barra por momentos la tristura, que seya medicina pa les calamidaes que nos amaguen. Aprópiome de les pallabres de García Lorca pronunciaes na inauguración de la biblioteca del so pueblu natal. “No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro (...)” (yo amiesto, medio pan y un poema). Pallabres que cuadran perbién nesti momentu que travesamos, nel que perdimos la llibertá, que bien defendía Lorca, y munchos perdieron tristemente la salú, y otros partieron, ensin remediu, pa otra dimensión. El mundu ta de lutu. Un ser diminutu arrobónos l’allegría, privónos d’abrazos, y de sonrises, privónos de la cercanía de les persones queríes, d’alcuentros cola familia, coles amistaes, y en dalgún casu hasta s’esmoronó l’amor. Quédanos la esperanza en que’l sol volverá brillar. Quédanos la poesía. Quádanos la pallabra, como nos diz el poeta Aurelio González Ovies nesi poema guapísimu que’l próximu día 21 de marzu recibirán nun dípticu los pacientes de los tres grandes hospitales asturianos, col envís de que tengan un momentu de disfrute, d’emoción y, sobre too, d’esperanza. “(...) Palabra. Siempre palabra. Salud, palabra. Juro que no he perdido la esperanza”, diznos el poeta.

Asturies ye un llugar onde se deprendi a sentir les coraes de la Naturaleza, Tierra que nos convida a observar, a cavilar, a atristayase y allegrase por momentos. Cambios nel color del cielu y nel color del alma; cambios de tiempu, que nos afeutan al estáu d’ánimu y que nos inflúin davezu na forma d’entender el mundu. Poro y por más: Asturias, Capital Mundial de la Poesía.

Préstame terminar cola lletra del himnu pa esti nomamientu, compuesta, en comuña, pol poeta Aurelio González Ovies y por quien escribe estes pallabres y musicalizada por Faustino Martínez, direutor del Coro Manín de Llastres. Estrenaráse en cuanto la pandemia lo permita.