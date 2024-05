Cincuenta años son munchos años, ye mediu sieglu de trabayu en mui dixebraes estayes. Foi l’entamu d’un momentu históricu n’Asturies. Los profesores, Xosé Lluis García Arias, Lluis Xabel Álvarez y Xuan Xosé Sánchez Vicente, entamaron col procesu de recuperación de la llingua con un discursu nuevu, apostando pola forma d’entender el mundu los asturianos. Una de les sos reivindicaciones foi la escolarización en llingua asturiana, baxo’l lema "Bable nes escueles".

Dende aquello fueron uniéndose a la llucha, asociaciones y coleutivos, músicos y artistes, educadores y maestros y otres persones que s’enfotaron na recuperación y dignificación del idioma asturianu.

Yo daquella alcontrábame en Barcelona exerciendo de maestra. Volví nel añu 1981 a Asturies ya incorporéme con ilusión al fervederu de la recuperación Llingüística. Dende aquel momentu entamé’l mio llabor por esta causa na escuela y na sociedá, na didáutica de la llingua y na lliteratura, enfotada, como otros munchos collacios na pervivencia del asturianu. Daquella los maestros nun teníemos materiales pa trabayar y hubo qu’ echa-y muncha imaxinación y hasta valor a la xera de deprender la llingua asturiana nes escueles. Entamaba a cumplise la reivindicación de "Bable nes escueles", que dio munchu frutu. Güei la llingua tien presencia en tolos centros educativos d’Asturies y tamién na Universidá, magar qu’inda queda camín por andar. Fainos falta que los maestros d’asturianu puedan algamar la especialización, como’l restu del profesoráu d’otres materies. Con munchu aciertu, la escolarización foi una de les más fondes reivindicaciones de Conceyu Bable, porque la escuela amás de formar en conocimientos, tuvo y tien gran llabor de concienciación del alumnáu y los resultaos son visibles. Los primeros maestros d’asturianu formamos a munchos de los que güei se sumen al gritu de la oficialidá y trabayen pola causa. Un arguyu pa nós.

Faise referencia nos documentales entamaos pa conmemorar estos 50 años, a distintos elementos culturales de nueso: a los bolos, a la bandera, a la cultura sidrera, a la pintura, al gritu de "puxa Asturies", al surdimientu lliterariu, a la creación de l’Academia de la Llingua, a la música, y a otres xeres, pero un pilar fundamental pa que la llingua espoxigare fueron los maestros y maestres, que nos entregamos y nos enfotamos dafechu en llevar a la práutica esti llabor de la enseñanza del asturianu nes aules. Cumplimos col mandáu de "Bable nes escueles". Fuimos y somos parte activa y entregada de la revolución cultural y educativa d’Asturies. La semiente nes escueles yera sabío que daría frutu y agora tamos recoyéndolo.

Los maestros y maestres tuviemos muncho que ver naquella etapa de fervederu reivindicativu. El profesoráu tuvo en toles manifestaciones y en tolos foros onde se reivindicaba la llingua. Los qu’entamamos con esta xera la escolarización tenemos muncho que cuntar. Vamos toos vieyos y la verdá que nun adornamos muncho nos medios de comunicación, anque pienso que’l testimoniu real d’aquellos entamos ye de gran valor, non solo históricu, tamién afeutivu, pa los que lo vivimos con tantu enfotu.

Semamos l’amor pola nuesa llingua y concienciamos y trabayamos en xunto cola comunidá educativa, contribuyendo asina a la normalización del asturianu nos centros. Nós tamién tamos dientro de toles estayes que se fueron xestando cola fundación de Conceyu Bable. Queríos maestros y maestres que fixistis posible la escolarización, que trabayastis hores y hores p’abordar la enseñanza del asturianu faciendo frente a les torgues que s’atopaben nos centros, creando testos y materiales, enseñando canciones, xuegos, trabayando en milenta xeres pa engayolar a los neños, organizando tou tipu d’actividaes lúdiques y culturales al rodiu de la Llingua Asturiana, que recuperastis celebraciones y costumes, espero que vos sintáis tan arguyosos como yo pola vuesa contribución al deprendimientu de la nuesa llingua.

Felicidaes sentíes a los entamadores d’esti momentu históricu: Xosé Lluis García Arias, Lluis Xabel Álvarez y Xuan Xosé Sánchez Vicente. Y cómo non, a tolos que punxeron el so granín d’arena, porque gracies al trabayu de tantes persones, en mui dixebraes estayes, disponemos de toles ferramientes pa la dignificación de la llingua asturiana. La so floreciente lliteratura ye ferramienta fundamental pa consolidar una llingua de cultura. Tamos dafechu preparaos pa recibir la tan demandada oficialidá en cualquier momentu, Qu’asina seya.

