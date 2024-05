La Ministra pirómana

Uno, a estas alturas de la vida, creía que ya había visto de todo… y veo que no. Llega la Ministra Yolanda a Asturias a sacarse una foto con los trabajadores de Saint-Gobain a toda prisa y lo único que se lo ocurre es faltar al Presidente del Principado , señor Barbón y se queda tan tranquila…

Mire usted, ¿cuánto nos va a costar a los españoles su viaje para hacerse la fotografía y marcharse a toda prisa? ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y el señor Barbón? Se lo digo yo: el respeto, cosa que usted no tuvo.

Y, encima, viene y dice que no sabe lo que hace Barbón … pues mire, hace lo contrario que usted que es trabajar y decir la verdad, no como usted que dice que no es de su competencia.

Que yo sepa, usted se sienta en un consejo de Ministros, fíjese si puede hacer por los trabajadores… pero mientras hace demagogia y se cree que los ciudadanos somos tontos, el señor Barbón, acompañado por la Alcaldesa de Avilés, está en Madrid reunido con el Ministro de Industria trabajando por la empresa Saint-Gobain y sus trabajadores.

Mire: en Asturias no somos tontos y sabemos a quién elegimos de Presidente, por favor no venga más a faltarnos al respeto.

Rememos todos en una misma dirección, que es lo que necesita esta empresa en estos momentos.

