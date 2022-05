Erre que erre

El portavoz de Vox nel ayuntamientu de Xixón fai bona a l’alcaldesa, ¡que ya ye méritu…! El llunes 23 enredose nunes esplicaciones inesplicables motivaes por una flagrante metedura de pata anterior. El grupu de Ciudadanos propunxere establecer un mapa de zones insegures na ciudá. Vox dixo que lo del mapa bien, pero lo de consultar con asociaciones de muyeres (entre otres) pa definilu, non. Ye una obxeción irracional: cuantes más aportaciones se faigan, meyor, vengan d’onde vengan. Pero por algo nun prosperó, nel latín peninsular, l’axetivu impeorable (la evolución lingüística ya debió prever, allá pela Edá Media, la esistencia futura de Vox), y l’argumentación del portavoz nacionalista, en plenu municipal, fue la siguiente: “Si hay inseguridad, lo mismo puede ser para un joven al que le asaltan y le roban la cartera que a una chica, que le vengan y… y… y… .[equí rompíase la cabeza buscando una alternativa al sustantivo violación] y sea lamentablemente abusada sexualmente o de alguna otra forma [¿?].” Al momentu, retrucáron-y, na sala, si-y daba la mesma importancia a les dos coses y él sacó a cuentu una paliza recibida por un rapaz, dos años atrás, nuna calle del centru. En fin: al portavoz de Vox costába-y reconocer que pueda esistir un específicu mieu femenín a transitar de nueche per ciertos sitios, quiero decir, que paecía nun creyer qu’él y la muyer, o la novia, o la fía, si la tien, esperimenten sensaciones distintes si se ven nesa situación. Pero nun ye verdá: claro que lo cre y lo entiende. Por desgracia, nun ye un home verbalmente llibre, como-y pasa, d’otra manera, al común de la clase política. Vese obligáu a reproducir un discursu que, íntimamente, sabe falaz pero que forma parte del ideariu que se vende a una clientela electoral que, nesti asuntu concretu, comparte con él la consciencia d’esa mentira pero ta dispuesta a negala porque se debe a una causa superior: el rencor.

Pero esto fue la previa. Inevitablemente, el portavoz de Vox tenía que se desdicir… o matizar lo dicho… o disculpase…o proceder a esi trámite fatu, cotidianu y gastáu, que ya nun tien valor ningún, llámese como se quiera. El llunes 23, dicíemos arriba, púnxose a ello… a la so manera: victimizándose. “Estoy un poco… alterado […] porque se me ha querido acusar, ya en dos ocasiones, de cosas que van totalmente contra mi manera de ser.” Una d’elles, que nun venía a cuentu, ye que l’alcaldesa lu acusare d’esparder el covid pela ciudá. “Jamás he estado enfermo de covid ni he estado en riesgo de serlo.” Pues será l’únicu en tol mundu. “Hoy se me está queriendo acusar de ser una pesona que no defiende a las mujeres, cuando es todo lo contrario.” Seguimos ensin entender la cosa: tampoco se-y pide que se tresforme nel Guerrero del Antifaz, namás qu’acepte l’aportación d’asociaciones de muyeres, que sabrán, meyor qu’él, per ónde circulen con más mieu. Pero, erre que erre, vuelve a caer, darreo, na equivocación precedente: “Este concejal, si hay algo que dice, es que hay víctimas de todo tipo […]. Para mí, una violación a una mujer es un delito terrible […]. Un asesinato de una mujer es el delito m… [rectifica a tiempu, nun lu vayan reñer na sede] …de los más graves, ¡igual que el asesinato de un hombre!” Y ponse a dar estadístiques de muertes violentes, que lleven per delantre más paisanos que muyeres (¿será porque se peguen más ente ellos?). Llegáu a esti puntu, l’alcaldesa y él enriédense nuna discusión procedimental que remata’l conceyal asina: “Si me he equivocado en mi manera de expresarme, pido perdón por haberme equivocado en la manera de expresarme, pero no en cuanto al fondo.”

¡Y ye abogáu!

Pase usté un bon día y acuérdese de que les ringleres qu’acaba de lleer tán escrites nuna llingua inconstitucional que, oficialmente, nun esiste.

miliorodriguezcueto.wordpress.com

Cola ayuda de la Conseyería d’Educación y Cultura del Principáu