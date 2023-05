La canciller del violín

Hay conciertos que van más allá de lo estrictamente musical. Anne-Sophie Mutter, un mito viviente del violín, lo demostró nada más pisar las tablas del Príncipe Felipe transmitiendo en cada intervención ese aura de respeto y admiración que sólo los grandes son capaces de irradiar.

El "Trío en re mayor" de Beethoven mostró la inmensa capacidad interpretativa de los músicos y su perfecta sincronización a la hora de matizar cualquier mínimo detalle, por imperceptible que pareciera, mediante un volumen contenido, acertadas dinámicas trazadas con habilidad y ligeras inflexiones de tempo para conferir mayor encanto a la ejecución.

El plato principal de la velada era el estreno, en nuestro país, de "Ghost Trio". La composición de Currier, presente en el concierto, supone una interesante ampliación del repertorio para trío, con tintes descriptivistas y una sonoridad contemporánea que no dificulta la audición. Al contrario, mantiene en vilo al público a través de los cambios de carácter y tempo que contraponen lo inquietante a lo esperanzador, la melodía y la elegancia frente a la vigorosidad y el ímpetu musical.

El preciosismo de las "Romanzas para violín y piano" de Clara Schumann obtuvo una poderosa aliada en Mutter. Ahí emergió su depurada técnica, su firme y plástica gestualidad y, por encima de todo, su arrebatador lirismo. Fundidos piano y violín en un solo instrumento, ambos músicos evidenciaron su milimétrica sincronización a través de una acompasada articulación, generando una atmósfera intimista que subyugó al auditorio. Toda esta emoción contenida se desbordó en los dos últimos movimientos de la "Sonata para violín y piano número 3" de Brahms, gracias a un preciso empleo del volumen y al sonido, siempre bien timbrado, del dúo. Tras el "Nice to be around" y la "Danza húngara número 1" interpretadas como propina, los melómanos ovetenses despidieron en pie a la leyenda de la música.