Un momentáneo lapso de razón

El título corresponde a un álbum cargado de melancólica serenidad de "Pink Floyd", cuando, en una especie de tercera época tras la del profeta Syd Barrett y la del gran arquitecto Roger Waters, se hizo cargo del espíritu de la banda David Gilmour. Imaginar que Núñez Feijóo hubiera desempolvado dicho CD y al llegar al envolvente tema "On The Turning Away" hubiera decidido, en un arranque casi místico, no quitarle para siempre la cara a Junts, heredero directísimo de aquella Convergencia pujoliana que había dado al PP, en la primera legislatura de Aznar, sus mejores días, quizás sea un exceso de fantasía. Pero que no hay modo de armar en España un centro derecha (o un centro izquierda) sin el centrismo catalán y vasco es un puro ejercicio de razón, por momentáneo que sea el lapso en que regresa y la dureza de los momentos que siguen, al entrar Feijóo en Génova y ver las duras caras.