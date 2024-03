Sueños y realidades de la logopedia.

Dicen que la vida es un sueño y que los sueños están para cumplirlos. Yo creo que la vida está llena de sueños y realidades.

Desde bien pequeña tenía muy claro que, cuando fuera mayor, llevaría una bata blanca sanitaria para desarrollar mi trabajo y me fui a Salamanca a perseguir mi sueño: convertirme en logopeda. Diplomada en la 1ª Promoción hace ya 28 años, me visualizaba trabajando en un hospital asturiano. Realidad: en el Principado de Asturias jamás han existido unas oposiciones públicas por ese puesto. ¿Cuántos logopedas trabajan en hospitales públicos asturianos? Lamentablemente, en la actualidad contamos con sólo 14 logopedas en el área hospitalaria: seis en el HUCA, tres en el Monte Naranco, dos en Cabueñes y tres repartidos en las Unidades de Ictus de Cangas del Narcea, Jarrio y Arriondas. Ninguno en Avilés, Langreo y Mieres. Ninguno en centros de salud.

Según el Consejo General Colegio de Logopedas (CGCL): "El logopeda es el profesional de la salud que se dedica a la prevención, detección, promoción, educación, administración, evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, habilitación, pronóstico, orientación, asesoramiento, docencia e investigación de las áreas de la comunicación humana y sus alteraciones. El ejercicio de la Logopedia se desarrolla dentro de los siguientes ámbitos de actuación profesional, tanto si son entidades públicas como privadas, relacionadas mayormente con las áreas de Sanidad, Educación y Bienestar Social, sin menoscabo de cualquier otra. El 25% de los niños en edad escolar recibirán asistencia en esta área en algún momento o en todo el proceso educativo".

Realidad: no hay logopedas en los colegios públicos ni concertados. Sólo en los privados que así lo estimen oportuno. Entonces... ¿Qué profesional se ocupa de la comunicación y del lenguaje en los centros escolares? La respuesta es: un maestro de Audición y Lenguaje. ¿Por qué? Porque han estudiado Magisterio y son profesionales educativos, mientras que los logopedas somos sanitarios. Y no nos olvidemos de los trastornos de la deglución en los comedores escolares… ¿Quién se ocupa? Evidentemente, un logopeda no, porque las puertas de los colegios están cerradas para nosotros.

Este último caso se repite constantemente en las residencias de mayores ya que tampoco estamos en plantilla, donde un alto número de usuarios padecen afasias, disartrias, difagias y/o enfermedades neurodegenerativas.

Sueños y realidades de la logopedia.

Siempre se apostó por un trabajo en equipo; desde la Asociación de Logopedas del Principado de Asturias (ALPA) apostamos por un trabajo transdiciplinar (o en su defecto, multidisciplinar) donde todos los profesionales están implicados en cada caso y donde el único objetivo es el bien del bebé, del niño, del adolescente, del joven, del adulto y del anciano: todos juntos por el todo porque la salud es el mejor regalo que nos pueden dar en esta vida.

En Asturias, desde ALPA, llevamos la friolera de unos 23 años luchando por tener un Colegio Profesional y aunque parece que por fin las luces del túnel comienzan a iluminarse ya que el Consejo de Gobierno ha dado luz verde, a día de hoy, no podemos presumir de ello, siendo la única comunidad autónoma del país carente de esta distinción.

Conclusiones de las realidades: en sanidad somos casi invisibles y en educación, inexistentes y en servicios socio-sanitarios, escasos ya que sólo nos podréis encontrar en las Unidades de Atención Infantil Temprana de 0 a 3 años, cuando está aprobado de 0 a 6 años. Entonces… ¿dónde están los logopedas? pues en el único entorno donde nos dejan fluir: en el ámbito privado… ¿Cuántas familias se pueden permitir esta "hipoteca en tratamientos"?

Esta gran incongruencia es la realidad de la logopedia: una profesión vocacional abocada a la privatización, por la mala gestión gubernamental (independientemente de la comunidad autónoma), en pro de ayudar a la sociedad de cualquier rango de edad con trastornos de la comunicación, del habla, del lenguaje oral y lectoescrito, de la voz, de la audición y de la deglución.

Espero y deseo poder jubilarme modificando casi todas las líneas de este artículo. El logopeda te ayuda a recuperar vida. ¡Feliz día europeo de la logopedia!