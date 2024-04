Parando en Villapando: Persona Vitamina / Pablo García

–Yes un crack, Lito. ¿Cómo lo faes?

–¿El qué, ho?

–Ye vete, charrar, comer contigo y marchar meyor.

–¿Será que siempres pago yo?

–Que non, Lito, que non. Que tu faes más feliz a quien ta contigo.

–¿Cómo ye, ho?

–Tienes capacidá resolutiva.

–¿Yo?

–Sí, Lito. Tu resuelves. Frente a los problemes, propones soluciones.

–Yá. Porque siempres saco la cartera, nun te jode.

–Si eso, Lito, yá te faigo un Bizum…

–¿Qué Bizum nin que mi madre, Celestino? Yes más agarráu que los torniellos d’un submarín.

–¡Jajaja, qué grande yes, tienes un humor…! ¡Pura vitamina!

–¿Quién? ¿Yo?

–Sí, Lito, sí. Yo tuvi con persones tóxiques y tu yes distintu.

–¿Por?

–Tu sumes, Lito, ¡sumes!

–Tamién podíes sumar tu, ¿oíste?

–¿Qué, ho?

–Que nos cobraron dos veces el salpicón. Y lo de los postres nun me cuadra. Pero bonu, anda, qué más da.

–¿Ves? Esa ye l’actitú: qué más da. ¡Yes una persona vitamina!

–¿Cómo ye?

–Tresmites bona enerxía, recárguesme l’ánimu y cuando vuelvo a casa llego con muncho meyor humor.

–Nun te jode, como siempres pago yo… ¡La madre que te sibló, jojojo!

–Ves la vida con optimismu, Lito, nunca te quexes.

–¿Pa qué? Quexase nun sirve pa na.

–Tienes vitamina A, B, C… Abrazos, besos, caricies...Y sobremanera, la D.

–¿La D?

–Dinero, Lito. ¡Tienes perres por castigu!

–¡Bah! El dinero nun da la felicidá, Celestino.

–Bonu, a mi sí. Pero ye que yo soi bien raru.

–Yá lo veo, yá. Siempres que quedamos pa picar algo olvídasete la cartera.

–Oi, si eso, fáigote un Bizum. ¿Oíste?

–Na, dexa, dexa. ¡Yá ta equí! ¡Yá ta!

–¿Ves? Eso ye lo que me gusta de ti: la to escucha activa, la to empatía...

–Ah, ¿sí?

–Sí, Lito, sí. Vives el presente. Intensamente.

–Ye lo qu’hai.

–Claro. Vives pal hoy.

–Qué remediu. El ayer yá se foi y el mañana pue que nunca llegue.

–¡Uf, Lito, qué grande yes!

–¿Paezte?

–Sí, Lito, sí. Siempres da gustu vierte. ¡Escueyes ser feliz!

–La felicidá ye’l tiempu que pasa ente putada y putada.

–Di que sí, Lito. Di que sí.

–Bonu, hala, vamos dir tirando.

–Oi, Lito, si eso, fáigote un Bizum. ¿Oíste?

–Anda, vamos, camina…

–Qué grande yes, Lito. Yes una persona vitamina.

