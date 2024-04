Vengo de ver a Petra o acabo de ver a Petra

Al comienzo de un artículo suyo en las páginas deportivas de "El País", escribe un conocido columnista (de cuyo nombre me acuerdo perfectamente, pero no viene al caso) el que, sin duda, es el galicismo del año. Ahí está el horrísino, innecesario, ambiguo y frecuente "venir de" seguido de infinitivo, cuando su significado es "acabar de". Pasen y lean cómo traduce el columnista las palabras de Sir Jim Ratcliffe: "‘No es tan inteligente fichar a Mbappé’, viene de decir el máximo accionista del Manchester United".

Con el horror nuestro de cada día a cada paso, y yo ocupándome de errores gramaticales. Como escribía el poeta Félix Grande, ni este mundo ni yo tenemos ya remedio. Aunque en realidad, estoy acumulando víveres (cortesía de Pedro de Silva) para sobrevivir al fin de estos tiempos: leyendo mucho, sintiendo más. De ahí que les dé a ustedes tanto la pimporrada con asuntejos morfosintácticos: me sepan perdonar. Imagínense una situación: deseo romper con mi pareja; se lo expongo; llora e insiste en mantener la relación; yo deseo concluir y expelo: "¿No vengo de decirte que habíamos terminado?". Imagínense lo ojiplática que quedaría la contraparte, pues esperaría el correcto "¿No acabo de decirte que habíamos terminado?".

Con el horror nuestro de cada día a cada paso, y yo ocupándome de errores gramaticales. Como escribía el poeta Félix Grande, ni este mundo ni yo tenemos ya remedio

Al respecto, la RAE se explica muy bien, sin rollos vanos ni tecnicismos (¡milagro!): La locución "venir de" seguida de un infinitivo implica movimiento, desplazamiento, traslación, cambio de lugar. Por ejemplo: Esa señora viene de trabajar en su oficina; Vengo de estudiar en la biblioteca. En resumen: La construcción formada por venir de + infinitivo es apropiada cuando implica movimiento, pero se recomienda y desaconseja evitar su uso cuando se emplea con el significado de "acabar de + infinitivo". Se trata de un calco inadecuado del francés: "Il vient de partir", que se traduce de allá para acá por "acaba de irse". Puede sustituirse en más de una ocasión por el pretérito perfecto compuesto: ha ganado, ha logrado, ha sido… Nada de "viene de decir": acaba de decir.

La punta de lanza de este nuevo barbarismo −que no es otra cosa que decir lo que se quiere decir pero diciéndolo mal para fingir que uno es la leche expresiva− son las páginas futbolainas, en efecto: El Athletic viene de ganar por goleada; El Celta viene de lograr una victoria merecidísima en casa ante el Cádiz; El nuevo directivo viene de ser presidente de Conservas Fernández para Brasil. Lo propio y correspondiente habría sido: El Athletic acaba de ganar por goleada en casa; El Celta ha logrado una victoria merecidísima en casa ante el Cádiz; El nuevo directivo ha sido presidente de Conservas Fernández para Brasil. Y todos tan contentos, sin ese rechine galicista, al que seguirán escribir "de más en más" ("de plus en plus", en francés) en vez de "cada vez más", y a seguir ahondando nuestro complejo de inferioridad por usar el español frente al prestigio francófono (oh, là lá) o anglo (el ya grimoso "¿Perdoooonaaa?" por el "I beeg your pardon?"", que es el "¿Qué me dices!" de toda la vida). Además, ¿qué quiero decir cuando digo "vengo de ver a mi tío" si soy un neohablante de esa neolengua de la neonadería? ¿Quiero decir que he estado donde mi tío, lo he visto y ahora vengo aquí (lo cual estaría bien expresado en español? ¿O quiero decir que, por casualidad, me he cruzado con mi tío, es decir, que acabo de verlo (con lo cual, mal)?

La frase de la semana para acumular víveres mentales se la tomo prestada a Fernando Aramburu (con nueva novela, "El niño", en los escaparates). Va sobre la lectura, los libros, la asociación en defensa de la Cuesta de Moyano madrileña y sus libreros, a la que pertenece y considera: "Una actividad meritoria en pro de algo positivo, de algo que contribuye al cultivo de la persona, une a la gente y le procura alimento espiritual o como quiera llamársele".

Suscríbete para seguir leyendo