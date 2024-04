Expediente X

No va ‘l Perlau y mi diz a la puerte la sacrestía del prencipal templu la diócesis: "Lleí ‘n tuíter que vas escribir ´n periódicu quince palabrines qu’emprincipien per equis".

Malditu lo leyó Su Gracia ‘n esi tuguriu del tal Elon, selo yo bien, pero soltómilo asina como pa picame.

Y dixi yo pa contra mí: "¡Home, sí, a un jiyu sifoneros, que se crió pegau una bomba d’acidu ‘n la Sifonería, i va a venir Vuecencia a dicii ocurrencies con segundes!". L´acidu era ‘l carbónicu pa los sifones, pero mio madre empeñose ‘n llamai ácidu.

Ay, san Antoniu benditu, échami una mano. Suplícotilo. Yo que ero del’Oriente, ¿onde jallo decena y media de vozes con l’iniciu ‘n equis? Y yo ‘n bable cuencamineru y central no jablo, anque i paezca mal a la conseyería ‘l ramu.

¿Normalizar la llengüa? ¿Sacrificar dellos bables asina perque sí, como ‘l del Oriente asturianu, que lu jablen hasta ‘n les Jurdes? Quiá. No se vio nunca anantes espoliu cultural com’esi. Tan gordu tan gordu, que no ’ntra ‘n prau.

Dirasmi tú, Antoniu benditu, que prontu olvidé ‘l mercau de ganau qu’había ‘n Cangues d’Arriba, ‘n el robleu la to capilla, tan guapa, y ‘n el barriu ‘l Cascayu, con yegües, potrinos, vaques, gües, xatinos, y ‘n el Mercau los gochos, onde había coínos, cabres, oveyes, pites, kikes, pitinos y patinos.

Mira que taba ’quello bien organizau. ¿Y qué mi dices del jerreru? Ni Bucéfalo ni Babieca conocieren un que juese tan diestru como ‘l de Cangues ‘n el arte de jerrar caballeríes.

Y depués, el xigante que quemaben el día la to fiesta, tras la puxa ‘l pan, los llacones, los pollos, les panoyes y los quesos. L´artefactu daba vueltes, xiraba primero pa un llau; alluego pal otru. Madre, qué mieu. No sabíes pa onde diben salir disparaos los petardos. Cuando´splotaba l´ultimu, desmangaba ‘l muñecu ‘nteru y dexábalu tou chamuscau.

¡Y cuánta xente! ¡Y qué xareu armaben los rapazinos pa ver cual llegaba ‘l primeru pa’garrar la vareta d’un cohete! ¡Y la mozería ‘l ramu! Elles, col bollín ‘n la mano y dereches como xanes mirando ‘l ríu. Oí yo un’andaluza dicir que les mozes de Cangues diben ´n la procesión de san Antoniu tan guapes o más que les de pa’llá ’baxu ‘n la feria ’bril.

Y los mozos col zurrón, ‘n el qu’asomaben per arriba les panoyines que llevaben pa l’ofrenda. Calzaben coricies y traíen un palu serpentau, que bien paecía una coluna salomónica. ¡Qué señoríu! No te topabes ellí, no, con un que juera xostrón. ¡Como seríen que n’ había ni unu solu que no i gustara a toes les madres pa tenelu per xenru!

¿Y el día pa los críos? Era pa mexase de risa con la xincana. Unos mazcayones queríen dayos con un palu’unos pucheros. Un dellos llenu d´agua. Caiayos tou per arriba: l´agua, los caramelinos, les porres, los chicles. E que taben con los gueyos vendaos y no veíen gota.

Y caminaben alluego per el palu d’un poste untau d’aceite, xunt’al Puentón. Como si juesen per un charcu xelau. Resbalaben y caíen al Sella. ¿Y pienses, Antoniu benditu, que s’amilanaben? ¡bah bah! ¡Los condenaos d’ellos golvíen a ‘ncaramase ‘n palu, resbalaben otra vez y pal ríu de cabeza!

Teníes que velos en la carrera sacos: salíen a tou meter, como si los llevase ‘l diablu, ‘n cuantu oíen el xiblatu. Pero prontu enreaben los pies col sacu, y, ala, pal suelu. Metíense tamién dos rapazones ‘n un solu sacu y corríen como si juesen gües xuncíos. Pero na, tropezaben un con otru y diben los dos a tierra: alzábase unu, torcíase el otru, y no eren a’rrancar.

Paezmi a mí, Antoniu benditu, que la to fiesta era más d’echar cantarinos que d’empréndela con danzes. Estes eren per Santiago apóstol. Veníen "Los xustos", cuando golvíen de los Llagos camín de Xixón, y bailaben, en parque, el xiringüelu. Traíen un rapazin y una rapazina, vestíos d´asturianinos, que daben vueltes como peonzines. Y venga pa’cá, y venga pa’llá. Y ora cambia ‘l pasu. Veíase que nacieren pa ello.

Uy, que toi pasándome d’espaciu y van echami ‘l perru los de LA NUEVA ESPAÑA. Ya ti contaré otru día, Antonín benditu, cosuques de los xalés de Cangues y d’una xarré qu’había ‘n unu d’ellos, ‘n Contranquil. Y, mira, asina, como quien no quier la cosa, sacástimi del apuru, perque salieren quince palabrines con equis de les que jacemos usu los cangueses. Pa que s’entere’l Perlau. Y, de pasu, los de l’oficialidá.

