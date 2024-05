Todos contra el cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) es una entidad privada, sin ánimo de lucro, integrada por pacientes, familiares, voluntarios y profesionales, relacionados con esta enfermedad en toda España. Su objetivo principal es disminuir el impacto causado por el cáncer y contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas que lo padecen. En el momento actual está constituida por 554.468 socios y 30.235 voluntarios, tiene sedes en todas las provincias y está presente físicamente en más de 2.000 localidades. Cuenta con 1.083 empleados y en el último año ha prestado ayuda a 212.662 personas (psicológica: 23%; social: 25%; sanitaria: 4% y de acompañamiento: 58%). Se trata de la entidad que más dinero dedica a la investigación sobre el cáncer (144 millones de Euros, distribuidos en 836 proyectos). En Asturias contamos con 17.549 socios y 349 voluntarios, en el año 2023 pudieron atenderse 1.615 personas, se aumentaron hasta cuatro el número de sedes (Avilés, Gijón, Mieres y Oviedo) y hasta 12 el número de delegaciones. Desde nuestra Junta Provincial se dedicaron 712.855 Euros a la investigación oncológica. Tenemos las puertas abiertas para que, entre todos, podamos mejorar estas cifras.

La AECC en Asturias dedica el día de mañana a una cuestación para reunir los fondos necesarios que permitan mantener esta enorme actividad, tan necesaria. El dinero recogido en las mesas y las huchas que se encontrarán por las calles, va dedicado íntegramente a la lucha contra el cáncer. Ya sea en los aspectos de apoyo personal o profesional en áreas poca atendidas, como en facilitar la investigación contra esta plaga de nuestro siglo. Todos somos necesarios, todos somos de utilidad. Las contribuciones más pequeñas se suman y se multiplican, para conformar una gran ayuda. Aunque el mayor soporte económico procede de los socios, la cuestación de hoy representa un porcentaje nada desdeñable del presupuesto total de la Asociación. Transformemos el color verde de nuestra bandera en una esperanza de prontas soluciones para cada paciente.

Las cuestaciones se enmarcan en un diálogo entre justicia y caridad. La justicia, absolutamente necesaria para que todos podamos disponer en igualdad, de las prestaciones médicas, económicas o sociales, que nuestra vida en común nos haga precisar. La caridad, para llegar un poco más lejos o donde la primera no alcanza, contribuyendo a una necesaria equidad. No debería existir contradicción entre estos dos principios. Cada uno, según sus posibilidades, tiene un buen motivo para que unas gotas de confianza lleguen a una persona enferma de cáncer. La AECC puede garantizar que todo el dinero recogido en las diversas acciones que se organizan (carreras, conciertos, donaciones, etc) y la cuestación del día de mañana, van directamente a la lucha contra este mal tan común. Nuestra Asociación cumple estrictamente los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas y, además, sus cuentas son analizadas anual y positivamente por la Fundación Lealtad.

Pablo Ruiz Picasso (1881-1973) pintó "Ciencia y caridad" en 1897, durante su estancia en Barcelona. El cuadro forma parte de la colección permanente del museo que lleva su nombre, en la calle Moncada de esta ciudad. En esta magnífica escena se muestra con gran dramatismo como la tuberculosis, el mal de esta época, se lleva la vida de una joven madre. A la izquierda, la ciencia, en manos del médico (se trata de un retrato del padre del propio Picasso), toma el pulso a la moribunda. A la derecha, la caridad, cuida de la paciente, a la vez que garantiza el futuro de la descendencia. De la misma forma, nuestra Asociación apoya intensamente el valor científico de las investigaciones, que nos permitirán avanzar en la curación, a la vez que atiende las necesidades personales de los enfermos y sus preocupaciones psicológicas o familiares.

Para la fecha de mañana, la AECC pone en las calles de Asturias a todos sus voluntarios, con una única finalidad: contribuir a que el cáncer sea una enfermedad curable para la gran mayoría de personas que la padecen (70% de supervivencia para el año 2030). Muchas veces será una desaparición del problema, otras será una conllevancia tranquila y prolongada, pero para todos será un punto de apoyo donde amarrar el barco de nuestras vidas. Queremos ayudar, estar presentes donde seamos necesarios, acercarnos a quienes más nos precisen. No duden en pedir apoyo ni tampoco en colaborar, especialmente en el día de mañana, donde cada gota de agua, en forma de ayuda económica, nos permitirá llegar antes a la meta de la lucha contra el cáncer. Disponemos de un servicio telefónico gratuito (900 100 036) y de un consultorio directo, a través de la página https://www.contraelcancer.es/es/te-ayudamos, donde estamos siempre disponibles, tanto para pacientes como para familiares, con la finalidad que puedan recibir información que resulte de utilidad. Recuerden, hoy y mañana más que nunca, TODOS CONTRA EL CÁNCER.

Suscríbete para seguir leyendo