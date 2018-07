Llanes intervendrá en la playa del Sablón para retirar piedras

E. G. C.

Peranchi Fernández y José Barcia, con la playa al fondo. E. G. C.

El Ayuntamiento de Llanes intervendrá para mejorar las condiciones de la maltrecha playa del Sablón. El equipo de gobierno ha decidido actuar sobre uno de los arenales más emblemáticos de la villa, cuya falta de arena es evidente tras los temporales invernales, lo que ha provocado quejas de los primeros bañistas del verano que pasan su tiempo de ocio en este lugar. El Consistorio ya tiene el permiso de la Demarcación de Costas para iniciar los trabajos, que darán comienzo a primera hora de hoy, coincidiendo con una jornada en la que, debido al mal tiempo, no se espera la presencia de bañistas.

La idea del Ayuntamiento pasa por mover y trasladar las piedras de la playa con una minipala y una dumper a una zona donde no molesten a los bañistas. Un técnico de Costas supervisará la actuación. Para meter la dumper en el arenal será necesario la ayuda de una pequeña grúa. "Tenemos un permiso para mover las piedras y hacer pasillos que faciliten a los bañistas el acceso a la zona intermareal", dijo el edil de Obras del Ayuntamiento de Llanes, Juan Carlos Armas (PP). Las piedras que se retirarán son cantos arrastrados por el temporal hasta la playa y piedras movidas por las mareas desde el puerto.

Armas añadió que han pedido a Costas y a la Dirección General de Puertos permiso para rellenar el Sablón con la arena que estos días se retira del canal de entrada del puerto de Llanes con la draga "La Nalona". Puertos, según dijo ayer Armas, necesita corroborar con una serie de análisis que la arena del canal de entrada al puerto de la villa está limpia y es apta para llevar a cabo esta operación. "La idea es que 'La Nalona' se acerque a la orilla y deposite allí la arena. No es la primera vez que esto se hace. Me extrañaría que no se pudiesen usar esos sedimentos para rellenar la playa", añadió Armas.

Peranchi Fernández y José Barcia son de Siero y tienen una segunda vivienda en Llanes. Acuden todos los veranos al Sablón y aplauden la actuación prevista para mejorar la playa. "Está bastante peor que otros años. Hay mucho barro, piedras y un gran desnivel en la zona de baños", dicen. Creen que la situación de la playa es peligrosa para niños y mayores. "El Ayuntamiento tiene la obligación de hacer lo posible para mejorar una playa como esta, pues es un lugar muy turístico", manifiestan.

"Solemos venir todos los veranos y hemos encontrado la playa bastante mal. No se puede pasear con tranquilidad y las piedras son peligrosas. Muchas tienen verdín, lo que puede provocar caídas y resbalones", señalaron, a su vez, unas turistas de León.

El madrileño José Ramón Martínez López se daba ayer al mediodía el primer chapuzón del estío. "He visto la playa con menos arena de lo normal y me ha extrañado. Todo lo que sea retirar piedras con moderación creo que es bueno", valoró.