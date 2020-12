Las respuestas que algunos ganaderos obtuvieron a sus alegaciones al documento inicial del plan rector de los Picos de Europa han causado indignación entre los pastores. Sobre todo aquellas en las que se les plantea que no estarán permitidas las linternas de gran alcance y que, entre otras cosas, “la recogida del ganado debe hacerse con luz natural, salvo emergencias”. Este tipo de indicaciones, que a juicio de muchos de los afectados, ponen de relieve que “quien redactó el plan vive en una realidad paralela”, han dado además lugar a alguna chanza en las redes, con vídeo incluido.

En la grabación, ganaderos de Cabrales están a oscuras en el monte, aunque uno de ellos lleva una linterna colocada en la cabeza. Otra le reprende por la excesiva iluminación y le pregunta si no le han dicho que el plan rector señala que no se puede usar ese tipo de alumbrado. Es de noche cerrada, no se ve apenas nada, y al hombre le entregan un candil con una vela que pone “200 lúmenes”, en referencia a la potencia luminosa máxima permitida, según el artículo 35.1 de la futura normativa de usos y gestión del espacio.