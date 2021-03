El Tribunal Supremo “ha puesto fin al mayor peligro que tenían los llaniscos, que era la ruina o la quiebra de su Ayuntamiento y ahora este concejo tiene un futuro inmenso”. Lo celebró ayer el gobierno cuatripartito que forman VecinosxLlanes, PP, Foro y una edil no adscrita tras conocer la sentencia que evita el pago de más de 19 millones de euros a los dueños del hotel Kaype, que habían solicitado una indemnización después de que la ampliación del hotel fuera declarada ilegal y derribada siguiendo la orden de una orden judicial. “Todo empezó con una agrupación de fincas ilegal” que ha mantenido con “una espada de Damocles” el porvenir del municipio, lastrando las de inversiones por miedo de tener que desembolsar “un pago de indeminzación superior al propio presupuesto municipal”.

Enrique Riestra (VxLL), Lucio Carriles (PP), Marián García de la Llana (Foro) y Priscila Alonso (No Adscrita) ofrecieron una rueda de prensa acompañados del resto de los concejales del gobierno para celebrar la noticia después de un proceso que “puso en riesgo la supervivencia del municipio”. “Hoy es un día de ilusión desbordante para Llanes”. Se pone fin a un periplo judicial que “evitará que los llaniscos paguen por lo que unos pocos hicieron de forma torticera y errónea”, lamentó el Alcalde, quien recordó que, a dos días de entrar en el gobierno, los jueces ordenaron el derribo del equipamiento hotelero por estar sujeto a una licencia ilegal. “Esto demuestra que la justicia es igual para todos” después de haber desempeñado “un trabajo arduo” en un escenario con “una incertidumbre tremenda”, apuntó la edil Priscila Alonso.

Todos pusieron en valor el papel del abogado consistorial, Avelino Cimadevilla, quien “hizo una labor de defensa magnífica y nos salvó de un problema enorme”, alabó la edil de Urbanismo y teniente de alcalde, Marián García de la Llana, quien repasó el periplo administrativo que mantuvo a Llanes en la cuerda floja.

“El PSOE siempre nos da lecciones de urbanismo y no podemos olvidar que este proceso se lo debemos a ellos, que fueron quienes dieron una licencia en tiempo récord con una edificabilidad por encima de lo permitido ignorando denuncias y advertencias con la soberbia que les caracteriza”, reprochó. Y después, con la petición de una indemnización millonaria por parte de los propietarios, “nos pedían que negociáramos para aminorar nuestra deuda con ellos y así pagar menos dinero”, recordó.

“Pero sabíamos que los llaniscos no tenían por qué pagar los desmanes y la mala gestión urbanística de los equipos socialistas”, defendió. Y esa, dijo, “es la defensa de Llanes, evitar un pago que no teníamos por qué hacer a unos inversores que se encontraron muy rápido con una licencia muy favorable a sus actuaciones, unos inversores que no hicieron más que recibir lo que el Ayuntamiento les entregó y que ahora son los únicos que tienen que pagar las consecuencias de las aberraciones y el despropósito urbanístico” que se consintió en primera línea de la playa de Barru. Sin embargo, al final, destacó la edil de Urbanismo, “no debemos olvidar que, con todas las firmas que hubo, no hubo ninguna persona condenada”. Ahora la edil pide, al menos, una disculpa.

Por su parte, el edil de Hacienda también celebró el desenlace de este asunto. “Tengo un sentimiento de alivio y alegría porque esto nunca debía haber ocurrido”, señaló. A día de hoy, dice, “los llaniscos no son conscientes de qué hubiera supuesto esta indemnización, porque afrontar ese pago habría afectado hasta a los servicios más básicos”. Ahora, “esperamos que estas circunstancias no se repitan en un Ayuntamiento”, zanjó.