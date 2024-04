Marieta, la divertida «güela» llanisca de 11 años (y el vídeo que demuestra sus dotes de actriz)

¿Cómo ven las personas mayores la sociedad actual y en concreto las relaciones de pareja? Este es el enfoque que, desde un punto de vista humorístico pero respetuoso hacia las tradiciones, han querido representar María Martínez Noriega, «Marieta» y Xabel de Cea Gutiérrez, alumna y profesor, con su creación «Amor propiu». Es el sketch ganador del X Certame de teatru escolar en llingua asturiana, en la modalidad de «Monólogu», que ha conquistado tanto al jurado como a la comunidad educativa.

La chispa detrás de este proyecto está en el texto del maestro de primaria del colegio público Peña Tú de Llanes y de la interpretación de esta versátil alumna de quinto. La experiencia previa de ambos parte de la obra de teatro escolar «Ojos que no ven», en la que Marieta, de 11 años, deslumbró en el papel de una «güela tradicional asturiana», protagonista ahora de este monólogo cómico sobre el contraste entre las relaciones amorosas de antaño y el amor moderno: «Cuando hicimos la obra de teatro, nadie se ofrecía para hacer el papel de la güela, y yo me animé. Luego me dijo Xabi si quería participar en este monólogo y me gustó mucho la idea», explica.

Fue una de las muchas actividades de este centro educativo en aras de fomentar la vida cultural y, en este caso el uso de la llingua. Y es que el guión de este monólogo, cuyo vídeo dura cinco minutos, está escrito en asturiano y se empapa de la cultura popular y social, inspirándose en el famoso programa televisivo «First Dates»: «La idea era explotar ese personaje de la abuela tradicional en un contexto actual con un programa de la televisión como este y ver cómo reaccionaría hoy. Pero, además, «incluyendo las raíces asturianas y la tradición», concreta el profesor.

Marieta «se apunta a un bombardeo», y con este proyecto no iba a ser menos. La alumna aborda con ingenio y picardía este skectch poniendo cara y voz a esta entrañable güela que se escandaliza ante las imágenes o comportamientos que ve en pantalla mientras lo comenta con el retrato de su difunto marido: «Cuando la güela era más joven las cosas no eran como ahora. Se sorprende, por ejemplo, de que las personas llevan piercings, tatuajes o el pelo de colores. Es la primera vez que ve algo tan moderno», explica Marieta, quien reflexiona sobre algunos cambios positivos del amor actual, como que «cada uno se casa con quien quiere».

Marieta, la divertida «güela» llanisca de 11 años / Julia Quince

El proceso de creación llevó mucho trabajo, destacan, pero también fue muy divertido. No en vano, para encarnar a esta anciana asturiana, la protagonista dedicó mucho tiempo de estudio complementario a sus obligaciones educativas, y ensayos repartidos entre algunos recreos. «Se preparó un denso guión de varias páginas, pero se lo aprendió del tirón y solo fue necesario hacer tres tomas», apunta Xabel. El resultado final es un espectáculo divertido que resalta las raíces culturales y lingüísticas asturianas con un monólogo hecho desde la sátira, el sentido del humor y la critica social. El cuidado del vestuario, maquillaje, música, edición, y toda la puesta en escena son fruto de un gran trabajo de colaboración de profesores, compañeros de clase y familias.

El reconocimiento obtenido en el certamen ha llenado de orgullo al colegio en el que valoran la actitud y aptitudes de esta joven que «vale para todo»: «He estado dos años en clase con ella y puedo decir que es una niña muy completa. Académicamente es muy buena, muy trabajadora, buena compañera y participa en todo con esfuerzo y tesón», describe su profesor. Tiene dotes actriz, deportista y escritora, pues ha ganado el concurso de microrrelatos de la escuela con su obra «Pesadilla». Y, aunque le gusta la cultura y el arte, parece ya tiene más o menos claro a lo que quiere dedicarse en un futuro: «Primero quiero ser profesora, o futbolista, y si no voy bien creo podría dedicarme a esto de ser artista, no se me da mal», concluye entre risas.