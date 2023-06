El Partido Popular (PP) de Llanes cierra la puerta a Antonio Trevín. En un comunicado publicado este jueves, los populares advierten de que "en ningún caso" facilitarán la formación de un gobierno del PSOE en el concejo, rechazando de plano la petición del candidato socialista a la Alcaldía para que permitan gobernar a la lista más votada, que fue la socialista.

Esta decisión, tomada tras la reunión mantenida este miércoles por parte de la junta directiva local del PP, acerca un posible pacto de coalición con VecinosxLlanes, partido del actual regidor llanisco, Enrique Riestra, con quien ya gobernaron los populares en los últimos cuatro años. No obstante, hacen un llamamiento a "la prudencia y a la calma" en vista de la reclamación electoral de por Tupatria que, a día de hoy, continúa tramitándose. El candidato de la cuarta fuerza más votada de Llanes, Silverio Sánchez, presentó un recurso ante la junta electoral de zona debido a su desacuerdo con el escrutinio de los votos nulos. Tras un primer rechazo, la petición fue remitida esta misma semana a la junta electoral central, de la que ahora espera una notificación. "Todavía no hemos recibido respuesta", señala Sánchez, quien se había quedado a las puertas de conseguir un concejal tras obtener en los comicios un total de 380 votos. El líder de Tupatria sí ha querido manifestar su postura ante el hipotético caso de que su partido lograra un edil en la próxima Corporación municipal: "Con el PSOE no pactaría", avanzó.