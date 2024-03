La Junta Ganadera de Porrúa, Parres y La Pereda pide acometer el proyecto de acceso al Valle de Viango

No parece haber entendimiento en Llanes entre aquellos que abogan por la ejecución del proyecto de acceso al Valle de Viango y los que lo rechazan. Desde la Junta Ganadera de Porrúa, Parres y La Pereda instan al Ayuntamiento llanisco a resolver este asunto y piden al concejal de Agroganadería, Xuan Valladares, que "no oculte" la realidad de los apoyos a esta obra, demandada durante varios años en la localidad.

El proyecto buscaría dar continuidad a la senda de uso ganadero de Los Corros, en la zona de la Tornería, con el objetivo de abrir un camino suficiente y sostenible que discurra por el Valle hasta las proximidades de la Llosa de Viango. Según la junta ganadera local, esta acción permitiría recuperar fincas y pastizal que se encuentran en malas condiciones, así como cabañas abandonadas, y llevar a cabo limpiezas y desbroces que podrían prevenir incendios. Y, aunque pueda sonar como una iniciativa positiva, no todos los profesionales del sector de la zona están de acuerdo con ella.

Un pequeño grupo de ganaderos de Parres sostiene que dicha obra no es necesaria ya que consideran adecuado el camino existente, el de la Muezca. Desde la junta ganadera local critican, por su parte, que este paso se encuentra en "penosas condiciones" y que tienen argumentos de peso para pedir que se lleve a cabo su petición: "Lo emplean por razones de accesibilidad y comodidad. La práctica totalidad de las fincas cerradas de esa parte del monte comunal, 250 aproximadamente, es propiedad de los vecinos de Porrúa", añaden.

Con todo, la propuesta fue aprobada por la Junta Ganadera, compuesta por 42 ganaderías con licencia de pastos, de las cuales más del setenta por ciento son de Porrúa. La votación resultó en once votos a favor y cuatro en contra, siendo ratificada por la Junta Ganadera Municipal, sin embargo, el Ayuntamiento de Llanes no llevó a cabo la solicitud al Principado, argumentando la existencia de oposición: "Pedimos al edil Valladares que no oculte la verdadera realidad del masivo apoyo y minoritaria oposición de la obra, ya que ésta se concreta exclusivamente a seis ganaderos de Parres", concretan desde la Junta Ganadera.

Con estos argumentos, los propietarios de Porrúa ahora solicitan ser recibidos por el alcalde llanisco para poder analizar el asunto en profundidad y pedirle que zanje el asunto instando al Principado que acometa la obra en dicho acceso ganadero. El proyecto ya cuenta con el respaldo del gobierno autonómico, cuyo director general de Montes y Reto Demográfico visitó la zona recientemente. Solo queda pendiente el apoyo del equipo de gobierno municipal para dar continuidad al plan.