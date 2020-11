El Gobierno regional invertirá 144.000 euros en arreglar dos edificios de La Corredoria que pertenecen a la red de Viviendas del Principado de Asturias (Vipasa) y en los que viven más de cien familias. Según las denuncias de los vecinos, sus casas llevan tiempo “en estado deplorable” y la actuación corre mucha prisa. “Ya era hora de que nos hiciesen caso. Llevamos muchos años denunciando la situación sin que nadie nos escuchase, pero parece que ahora van a dar el paso”, explica Sergio González, que vive en el número 9 de calle Pablo Alonso Rato, uno de los dos edificios en los que se van a llevar a cabo los trabajos. El otro está situado muy cerca, en la calle Jardín. “Actuar es totalmente necesario porque algunas de esas viviendas están casi para caerse”, señala una inquilina de ese bloque.

Lo cierto es que Vipasa ya ha comenzado a realizar algunos de esos arreglos. Los operarios de la empresa Vavir Urbanismo –la concesionaria de los trabajos– ya han cambiado los canalones del edificio de la calle Pablo Alonso Rato, que estaban muy deteriorados. No en vano, a principios de septiembre se vino abajo parte de uno de los que están situados en la parte más alta de la fachada, un hecho que pudo haber terminado en tragedia. “Había una madre con un bebé en su carrito y el canalón le cayó encima. Hubo suerte de que tenía echado el capazo. No se cómo pasó, pero el hierro rebotó en la tela y gracias a eso no hubo una desgracia. La niña podría no haberlo contado”, denuncia la presidenta de la comunidad, María Moreno. El resto de los trabajos en ese edificio y en el de la calle Jardín se desarrollarán a lo largo de los próximos cuatro meses.

Los vecinos aseguran que las paredes de muchas de las viviendas están llenas de moho, que algunos pisos tienen el suelo levantado a consecuencia de la humedad y que hay partes de la estructura de ambos edificios tan dañadas que los vecinos temen seriamente por su seguridad. “Todavía les quedan muchas cosas por hacer. Yo tengo toda la tarima de mi casa levantada. Lo que tienen que hacer es invertir en mantenimiento más a menudo para que no pasen estas cosas”, dice Sergio González. La Asociación de Vecinos San Juan –que se volcó para ayudar a estos vecinos– celebra el anuncio de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez. “Lo necesitaban desde hace mucho tiempo porque no se puede vivir así”, dice Pablo Fernández Cabaña.

Félix VALLINA

