La mitad de los portales de Oviedo pierden 475 euros por no usar el cubo marrón de reciclar

Reciclar en Oviedo es tan importante para el medio ambiente como para el bolsillo de los contribuyentes. La mitad de las comunidades de vecinos de la ciudad –en diciembre del año 2020 había registradas un total de 8.135– pierden una media de 475 euros anuales por no utilizar el cubo marrón de reciclaje, el que se usa para depositar la basura orgánica. Según se desprende de la Memoria de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos del año pasado, la falta de compromiso de estas comunidades, o su desinformación en muchos de los casos, le reporta al Ayuntamiento un beneficio para las arcas municipales que ronda los 1,9 millones de euros anuales y que no ingresaría si todos los portales de Oviedo reciclasen la materia orgánica. “Nosotros no queremos ese dinero, al contrario. Lo que queremos es que el municipio sea modélico en cuestión de reciclaje y que todo el mundo se esfuerce para hacer de Oviedo un ejemplo de limpieza y de compromiso”, explica el concejal de Servicios Básicos, el popular Gerardo Antuña.

De hecho, el Ayuntamiento de Oviedo les aplica un 23 por ciento de descuento en el recibo de la basura a todos aquellos contribuyentes que vivan en comunidades en las que se usa el cubo marrón. Y así salen las cuentas que se reflejan en el primer párrafo. Los ovetenses que no reciclan materia orgánica pagan 79,02 euros anuales de tasas municipales por la recogida, mientras que aquellos que no lo hacen abonan 60,72 por el mismo concepto. Teniendo en cuenta que hay unas 25 viviendas por comunidad –las hay de menos, pero otras incluyen varios portales– y que son más de 4.000 las que no tienen el cubo marrón, el dinero que podrían ahorrar los vecinos supera los 1,9 millones de euros. “Eso da para comprar muchos cubos marrones o para pagarle a la empresa que los coloca en algunos portales por ponerlos. El problema es que las tasas de basura se pasan cada dos meses junto con el agua y mucha gente no lo tiene en cuenta, pero a la larga es un ahorro importante, sobre todo a nivel de comunidad”, explican fuentes municipales, que insisten en informar a los ovetenses para que se aprovechen de los descuentos mientras puedan.

De hecho, según explica Gerardo Antuña, el reciclaje de basura orgánica será obligatorio una vez que entre en vigor la nueva ordenanza de limpieza, que se encuentra en periodo de alegaciones y que no tardará mucho en aplicarse si no hay contratiempos. “Entiendo que, como muy tarde, podría entrar en funcionamiento a finales de este verano”, afirma el edil, que fue alabado por su trabajo a la hora de actualizar la ordenanza durante el Pleno en el que se aprobó. Incluso por alguno de los partidos de la oposición. El nuevo texto sustituirá a otro aprobado en 1993 tras quedarse ya muy obsoleto. “Es necesaria una nueva ordenanza acorde a las necesidades y objetivos medioambientales de los tiempos que corren”, señala Antuña.

La recogida de basura orgánica, la del cubo marrón, comenzó a realizarse en Oviedo en abril del año 2019. Ese año se recogieron un total de 1.656 toneladas y en el 2020, según se desprende de la Memoria de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos, 2.345. En el cubo marrón pueden echarse restos de alimentos cocinados y no cocinados, incluyendo carnes y pescados, legumbres, frutas, verduras y hortalizas. También puede reciclarse el pan, los posos de café, las bolsitas de infusión, los restos de flores y de plantas del hogar. Además, se permite el reciclaje de servilletas, papel de cocina, envoltorios y envases de cartón sucios o con restos de alimentos. Lo que no cabe en el cubo marrón son los excrementos de mascotas y restos de pelo, la arena, el aceite de cocinar, los pañales y productos de higiene personal o las colillas.

La empresa concesionaria de los trabajos de limpieza y recogida de residuos sólidos en Oviedo, es Fomento de Construcciones y Contratas. La basura recolectada en la ciudad se deposita en la estación de transferencia del polígono del Espíritu Santo, desde donde es trasladada al vertedero central de Cogersa, en Serín. Cogersa le cobra al Ayuntamiento por la fracción resto –la basura que llega seleccionada– que tiene que tratar en las propias instalaciones, el resto de fracciones –papel, cartón, vidrio u orgánica– son tratadas por los sistemas de gestión integrados (Ecoembes y Ecovidrio).

En el año 2019, los últimos datos que se recogen en la memoria del año pasado, el Consistorio le pagó a Cogersa 2.376.776 euros por sus servicios. Además el Ayuntamiento pagó 7.369.575 por la recogida de basuras a la empresa concesionaria y otros 13.562.622 la por los servicios de limpieza viaria, entre otros gastos.