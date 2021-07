Canteli sobre el reinicio de las obras de Nicolás Soria: “Temía que se eternizasen”

El Alcalde de Oviedo celebró ayer la vuelta al trabajo de la empresa adjudicataria de las obras de ampliación del puente de Nicolás Soria, que llevaban mes y medio paradas a consecuencia de una serie de “problemas técnicos” surgidos cuando iban a colocarse los anclajes del nuevo paso bajo las vías del tren, en la puerta de acceso a Ciudad Naranco. “Cuando se paralizó la obra desconocíamos si podría desbloquearse a medio o a largo plazo. Que se retomen los trabajos es una noticia que acojo con satisfacción, fundamentalmente porque el miedo que tenía era que la obra fuera a eternizarse en el tiempo”, explica Alfredo Canteli.

Relacionadas La obra de ampliación del puente de Nicolás Soria vuelve a arrancar la próxima semana

Canteli le envió una carta al anterior Ministro de Transportes a principios del mes de junio, en cuanto se enteró por LA NUEVA ESPAÑA de que se paralizaban unos trabajos por los que Oviedo llevaba esperando desde hace 23 años. En esa misiva le dejaba claro al socialista José Luis Ábalos que el proyecto de Nicolás Soria es “de suma importancia” para la ciudad y que su equipo de Gobierno no iba a permitir que volviese a estancarse. Ahora que Ábalos ya no está en el cargo y que la cartera ha pasado a manos de Raquel Sánchez, Alfredo Canteli sigue pensando lo mismo. “El puente de Nicolás Soria es una obra vital para dar solución a los problemas del tráfico en esa zona de la ciudad y no se puede quedar empantanado”, defiende.

Este diario publicó en exclusiva que las obras de Nicolás Soria iban a retomarse y ayer mismo ya había máquinas trabajando sobre el terreno. Fuentes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) –el organismo dependiente del Ministerio de Transportes responsable del proyecto– aseguran que la empresa concesionaria de la obra, la constructora Copcisa, “comenzará con los trabajos de ejecución de los anclajes que habían quedado defectuosos”. Al mismo tiempo, también han comenzado ya los trámites para modificar el proyecto, una operación que había sido anunciada en el momento en el que las máquinas dejaron de trabajar y que es necesaria para llevar a cabo “otras modificaciones técnicas asociadas a la operación de empuje del nuevo cajón” que se va a colocar bajo el puente. Se trata de un segundo paso que servirá para duplicar la actual estructura y para ampliar de tres a cinco carriles la entrada y salida del barrio.

Las fuentes consultadas en Adif también reconocen que el modificado del proyecto traerá consigo un incremento sobre el presupuesto inicial, aunque también aseguran que Copcisa nunca se planteó abandonar los trabajos si no recibía más dinero y que nunca existió ningún tipo de enfrentamiento con la empresa concesionaria. “Se trata de un problema técnico, no económico. La propuesta de modificación contempla actuaciones encaminadas a minimizar cualquier problemática derivada de la operación del empuje del cajón bajo las vías. No obstante, esas medidas nuevas que se implementan en el modificado sí que conllevarán un incremento económico sobre el presupuesto de adjudicación”, señalan desde Adif. Copcisa se hizo con la adjudicación del contrato de las obras de ampliación del puente de Nicolás Soria tras presentar una oferta a la baja de 2.994.583 euros, lo que significó una rebaja de más de 850.000 euros con respecto al presupuesto base incluido por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en los pliegos de licitación (3.849.079 euros).

Los vecinos del barrio también aplauden la vuelta al tajo de los obreros. “Nos parece muy buena noticia que se retomen los trabajos ahora en verano, con la bajada del tráfico porque están cerrados los colegios. Es la mejor época para darle un empujón a la obra. Esperemos que no haya más retrasos, necesitamos que la obra esté finalizada lo antes posible para aliviar los problemas de trafico”, dice Marisa Álvarez, la presidenta de la asociación Activa Ciudad Naranco. Rubén Fernández, de Ciudad Naranco Existe, es de la misma opinión. “Esperemos que sea de esta, ya está bien de esperar”, dice.