Ayuntamiento y Principado evitan poner fecha a la firma del convenio de La Vega

El acuerdo de La Vega avanza, a buen ritmo y en total sintonía entre el Ayuntamiento y el Principado, pero sin que ninguna de las dos administraciones se atreva a poner plazos encima de la mesa. La visita a las obras del instituto de La Florida también sirvió, ayer, para que los dos líderes, el Alcalde Alfredo Canteli y el Presidente Adrián Barbón, repasarán el estado de ese protocolo que está a punto de convertirse en convenio. ¿Cuándo? Canteli dejó claro que no le preocupa si llega para las elecciones: "No me preocupan las elecciones", declaró, "me preocupa Oviedo, y las elecciones están ahí porque alguien las puso". "Como alcalde lo que me preocupa es dejarlo resuelto", remató en relación al convenio.

El Alcalde había explicado que las dos administraciones están "avanzando juntas" y que las últimas modificaciones son "cosas positivas y no modifican lo esencial". "Estamos en la recta final para pasarlo a Pleno, la firma definitiva llevará otros dos meses". Barbón remató las explicaciones de Canteli y aventuró que los plazos dependen de "la tramitación administrativa". Aunque lo importante, insistió en sintonía con el regidor, "es el acuerdo y la recuperación de un espacio que los ovetenses no tenían y que se va a poner en valor a favor de los ovetenses y de toda Asturias". Canteli todavía metió otra cuña para recordar al sector crítico que protesta por el acuerdo que "hasta hace un año no era nadie y nadie se preocupaba de La Vega y ahora todos se preocupan de lo que vamos a hacer allí". Llaneza pide tiempo Mientras tanto, en el otro extremo de Oviedo, el presidente de la Cámara, Carlos Paniceres, se reunía con Claros Fernández Llaneza, candidato socialista a la alcaldía de Oviedo, dentro de sus contactos con todos los cabezas de lista. Paniceres destacó, tras su reunión con Llaneza, que La Cámara lleva cinco años "creyendo que tiene que ser ese motor de futuro para esta ciudad" y que "el acuerdo de tres administraciones que ahora todo el mundo ve como natural, hace cinco años nadie lo veía". Carlos Llaneza dio las gracias a la Cámara por la invitación y coincidió con Paniceres en el reto "de generar empleo de calidad". "Hay que lanzar Oviedo a Europa", explicó, "a la transformación económica en tecnologías limpias, biomedicina, innovación, ciencia, tecnología...". No hubo tanto acuerdo con los planes de La Vega, aunque aparentemente Llaneza concedió que es "una de esas oportunidades de futuro". Pero donde la Cámara pide movimiento rápido el candidato socialista "echa de menos participación de profesionales y ciudadana". "No deberíamos de tener prisa", declaró, "y conservar el patrimonio histórico e industrial. Es uno de los puntos de ese nuevo futuro puede estar perfectamente en La Vega y crear un centro tecnológico vinculado a Defensa en Oviedo. La vega tuvo certificaciones y especialización en alta tecnología, componente de tecnología que sería importante recuperar para Oviedo". Sobre el convenio, reiteró que le gustaría "a que esperasen a un nuevo gobierno local para firmar ese convenio".