Facilidades para utilizar naves y despegue inmobiliario, el rescate a Ciudad Naranco

Más facilidades para que en las naves abandonadas de Almacenes Industriales o de la calle Quevedo se puedan instalar usos terciarios mientras esos solares no se convierten en las promociones inmobiliarias que dibuja el Plan General y, a la vez, más facilidades para que los promotores se animen a desarrollar unos proyectos de viviendas que llevan años parados. Con el afine de esas dos líneas de actuación, el área de Urbanismo está intentando rescatar las zonas con mayor problema de degradación urbanística de Ciudad Naranco.

Las llamadas licencias en precario son un instrumento urbanístico que permite al Ayuntamiento autorizar que una determinada parcela destinada a un fin se pueda, provisionalmente, utilizar para otro. En la práctica, en Oviedo, la aplicación de estos supuestos, muy útiles para zonas en procesos lentos de transformación era muy restrictiva, pues se excluían de forma explícita determinados usos. La dirección del área de Urbanismo ha consensuado ahora con el servicio una modificación en la aplicación de la norma de forma que no se tendrán en cuenta tanto los usos como el tipo de intervención en la parcela. Si las obras necesarias para el nuevo uso son de tanto calado que podrían afectar al uso consolidado en el planeamiento futuro, no se concederán. Pero si son intervenciones menores, no estructurales, y que en nada afectarían a la futura transformación de la parcela, se dejará hacer.

Antes incluso de este cambio de criterio, con el anterior equipo de gobierno ya se operaron cambios similares, como la instalación de unas pistas de pádel cubiertas en una de esas naves abandonadas de Ciudad Naranco –un uso, en este caso, que no estaba vetado–. La pretensión ahora es aumentar este tipo de licencias para frenar la degradación de las zonas abandonadas.

El concejal de Urbanismo, Nacho Cuesta, explica que se ha acometido esta modificación "para que se puedan agilizar pequeñas actuaciones en inmuebles abandonados y en desuso, como es el caso de Almacenes Industriales, con el objeto de que tengan actividad de manera provisional y podamos atajar el problema de inseguridad ciudadana y de ocupación que están sufriendo los vecinos".

El edil apunta también otro efecto muy beneficioso y colateral. En una ciudad, como Oviedo, a la que no le sobra suelo industrial o parque empresarial, menos en el centro urbano, este tipo de licencias en precario permite también ofrecer suelo a algunas sociedades que se dirigen al Ayuntamiento para trasladarse a la ciudad, cambiar de zona o aumentar en tamaño, pero sin moverse del centro. Ciudad Naranco, por su proximidad con el centro de la ciudad, es una pieza ideal para este tipo de peticiones, y en el área, aseguran, ya han tenido varias reuniones en ese sentido en las que han recomendado a estos empresarios que busquen posibilidades en estos locales abandonados.

Parte de los problemas de la zona es que donde el planeamiento vigente describe promociones inmobiliarias, estas, por la sucesión de crisis, quedaron congeladas y provocaron problemas de degradación en algunas zonas, como las viviendas okupadas en la calle Belarmino Cabal.

Estas edificaciones, demolidas recientemente, son el otro ejemplo del impulso que el Ayuntamiento está intentando de dar al barrio. En este caso se trata de la unidad de gestión Ferreros 1, donde Urbanismo ha alentado a que los responsables de dicho desarrollo presenten una modificación del estudio de detalle para este ámbito con el fin de dar solución a algunos problemas de encaje de las viviendas previstas y con la vista puesta en poder empezar la construcción el próximo año.

El cambio que ya ha presentado el estudio F5 Proyectos y Arquitectura trata de dar solución a un edificio resultante que había quedado construido como resultado del desarrollo de Ferreros 2, con una medianera un poco compleja para estos nuevos bloques. Jorge Nicieza, uno de los arquitectos que han diseñado la modificación del estudio detalle, explica que para salvar la medianera irregular que había dejado ese edificio se ha optado por plantear un nuevo volumen, algo más pequeño que los otros dos que se levantarán en ese ámbito, que envuelve a ese otro edificio. Con los otros dos bloques, de mayor tamaño, también se modifica la relación con la plaza, haciendo que las edificaciones miren hacia esa zona libre de uso público y no a las calles colindantes. "Había una relación un poco deficiente entre las edificaciones y el espacio de la plaza", explica Nicieza, "los bloques estaban más vinculados a las calles y ahora se plantea que en los bajos pueda haber una tienda, un bar, un negocio a pie de plaza para trabajar el espacio público de forma más correcta y aprovecharlo mejor, porque es una zona con buen soleamiento, con buena orientación".