Un paseo por Teatinos: Los vecinos denuncian el deterioro de baldosas y accesos del barrio

Baldosas sueltas, calles con baches y pintadas son algunas de las principales quejas de los vecinos del barrio ovetense de Teatinos. Una zona que algunos residentes consideran que, «está algo abandonada. Es cierto que ha habido muchas mejoras, pero hay muchas baldosas están levantadas», cuenta Gloria Domínguez, vecina del barrio desde hace 30 años.

Caminar por una de las arterias que vertebran el barrio como es la calle Bermúdez de Castro es, para algunos residentes, una carrera de obstáculos. «Hay muchas baldosas rotas y a veces pisas con dudas porque no sabes si se van a mover. Además, deberían cuidar más las aceras», cuenta Salomé Linde.

Sin embargo, ningún tramo de Teatinos despierta tantas críticas por parte de los vecinos como uno de los accesos al patio interior de la Calle Puerto de Pajares. «Esas escaleras están hechas un desastre. Se inundan los garajes y los ascensores. Ahí vive gente mayor y no ponen solución. Es vergonzoso», indica Charo González, quien añade que la zona llegó a estar precintada hace un año sin poner solución al problema. Una cuestión que no ha hecho más que empeorar a lo largo de los años.

La asociación de vecinos «Paulino Vicente» asegura haber puesto en conocimiento del Ayuntamiento la situación de ese tramo hace más de dos años. No obstante, las escaleras siguen mostrando un notable deterioro. «En Infraestructuras conocen el estado en el que se encuentran las escaleras y no sabemos por qué no actúan, cuando saben que se trata de una propiedad municipal», recalca Santiago Camporro, presidente de la asociación vecinal.

En los alrededores de los accesos, las baldosas también presentan desperfectos, un terreno con irregularidades que ha ocasionado algún que otro susto. «Hace un año me caí en la calle Puerto de San Isidro. Perdí el conocimiento y me tuvieron que operar el menisco. Con lo grave que fue y no han arreglado esa zona», denuncia Elena Molaguero, vecina de la zona.

Las pintadas es otro de los puntos sobre los que los vecinos de Teatinos ponen la lupa. Un aspecto más a mejorar en el barrio. «Es algo que da muy mala imagen», explica Mari Carmen Sánchez.

Para intentar atajar esta problemática el servicio de limpieza del Ayuntamiento ya estaba ayer por Teatinos. «Tenemos mucho trabajo. Seguiremos por esta zona unos tres días más», apunta Luis Alberto Fidalgo, operario del servicio.