El último Pleno del mandato Canteli: "el más antidemocrático de la historia de Oviedo"

El Pleno más largo de la historia de Oviedo ya está en marcha y ha arrancado según lo previsto: crispación, agitación, propaganda y acusaciones mutuas de atacar las reglas democráticas de funcionamiento de las administración local. El Alcalde, Alfredo Canteli, calificó la sesión de "la más antidemocrática en los últimos 44 años" por la acumulación de asuntos a debatir, propiciada por la nueva mayoría de la oposición, y el líder de este bloque, el socialista Wenceslao López, calificó a su vez de "golpe bajo a la democracia" la permanencia en la Corporación de los tres concejales no adscritos que irán en las listas del PP: Nacho Cuesta, Lourdes García y José Luis Costillas (este último en las listas regionales). El equipo de gobierno, en el que se incluyen estos tres ediles, ha optado por no hacer uso de su turno de palabra en ningún punto.

Sin embargo, el nuevo equilibrio de votos que permitió sacar adelante una amplia batería de asuntos para su debate en el Pleno, debate hurtado estos cuatro años por el rodillo del gobierno, en palabras de los grupos de la oposición, no se tradujo, sin embargo, en victorias en las primeras votaciones. La ausencia del edil socialista Ricardo Fernández (hospitalizado por una dolencia menor de la que está recuperándose) permitió que el voto de calidad de Canteli resolviera a favor del equipo de gobierno el empate de 13 a 13 para solicitar una nueva valoración catastral de la fábrica de La Vega. El futuro de la fábrica de armas era el primer asunto capital de la jornada y se había traducido, al otro lado de la sala del Pleno, en una amplia presencia de público, identificados dentro del movimiento "Salvemos la Vega", contrario al convenio que negocian Ayuntamiento, Defensa y Principado. No solo ellos. También había un pequeño grupo de jóvenes pertenecientes a Nuevas Generaciones del PP y este hecho lo aprovechó el edil Mario Arias para ausentarse durante un par de minutos de su asiento en el Pleno y charlar con ellos, para enfado de una parte del resto del público, que afeó su "falta de educación".

Este clima de enfrentamiento se había hecho palpable en la primera cuestión, que no era más que la solicitud de una liberación para Ciudadanos, el grupo en el que ahora se han quedado Luis Pacho y Alfonso Pereira tras la salida de sus otros tres ediles al grupo de los no adscritos. Pacho explicó que la tramitación de esta solicitud se podría haber hecho de forma más rápida y, de paso, bromeó con la nueva condición de sus excompañeros, sintiéndose, dijo, "como Magallanes por el Índico visitando islas, sin saber sin encontrará amigos o enemigos, en un viaje ignoto como lo es este escenario que nunca antes se había dado, el de que el líder de un grupo municipal transfugue a otro partido con las elecciones ahí al lado".

No hubo complicaciones prácticas en este debate, ya que el bloque del gobierno se abstuvo y se aprobó la petición de liberación, pero dio pie a que, Wenceslao López planteara ya la cuestión general de reprobación pública al nuevo equipo de gobierno sin los concejales de Ciudadanos y con los tres no adscritos. Esta situación, protestó, "es un golpe bajo a la democracia y ha sido promovido por el Alcalde de Oviedo". López acusó a Canteli de "no haber entendido nada, no estar a la altura del talante democrático, de mostrar un talante despótico" y le reiteró que la presencia de esos tres concejales en el gobierno vulnera el pacto antitransfuguismo aprobado por el PP. Además, aprovechó para replicar al Alcalde los ataques que este le había dedicado en las últimas semanas: "Usted no es nadie para pretender hacerme callar, no lo va a conseguir, ni usted ni nadie".

Canteli entró al cuerpo a cuerpo tras esa primera votación con la lectura de un texto después del que el PP no volvería a intervenir. Le dijo a López que "su sepultura política está a la vuelta de la esquina" y que la ciudad "no merece este espectáculo de revancha política de la izquierda y la extrema derecha". Por todo ello anunció que no iban a intervenir más: "no podemos participar de este circo que profana este salón de Plenos, no hay razón alguna para perder muchas horas de trabajo en un Pleno sin sentido".

Con la garantía de que la ausencia de Ricardo Fernández y el voto de calidad del Alcalde en caso de empate les permitiría ganar todas las votaciones y de que las preguntas de urgencia probablemente tampoco se debatirán, el PP y los tres no adscritos se vieron ante un panorama más despejado, pero no impidió para que la estrategia del gobierno de desviar la atención del Pleno siguiera en marcha, con una comparecencia de urgencia de Nacho Cuesta, que se ausentó unos minutos de la sesión para anunciar, en una sala contigua, un plan para ceder suelo y que el Principado construya viviendas para jóvenes.

Los juicios de Canteli y la actitud del PP irritó todavía más a la oposición, que ha visto en este pleno otra forma de hacer rendir cuentas al gobierno local. Así se lo dijo Cristina Coto al Alcalde, por su alusión a la extrema derecha. "Las etiquetas me las paso yo...", le soltó la concejala, que no permitió al regidor que le interrumpiera –"queda claro su carácter antidemocrático"– y que remató con otra alusión a las críticas recibidas estas semanas por parte del gobierno local: "Anda pidiendo a superiores jerárquicos míos para que me llamen al orden, y no me ha llamado nadie, porque saben que yo no trago sapos, y usted se jacta encima de esas conversaciones, porque es tan bocachancla que anda contándolo por Oviedo".

Alfonso Pereira, hasta antes de la crisis concejal de vías, ahora edil de Ciudadanos fuera del gobierno, también aprovechó el debate sobre la titularidad de Indalecio Prieto para quitarse varias espinas. Explicó que Nacho Cuesta nunca le había permitido ningún protagonismo ni ejercer sus competencias. "No las he podido desarrollar como quisiera, sufriendo cortapisas de todo tipo, también por parte del Alcalde, que se iba a sacar la misma foto a una obra si salía yo, estrategia para que lo que hacía Ciudadanos no se notara". Son, resumió, "las malas artes de este alcalde con los tres tránsfugas, espero que el tiempo se lo haga pagar".

La socialista Ana Rivas hizo también un paréntesis en una de sus intervenciones para afear al Gobierno su actitud, desprecio al Pleno, dijo, que había llegado al culmen en la forma en que Canteli solo da la palabra al concejal no adscrito Hugo Huerta (antes en Vox) y no a los otros tres no adscritos que considera, por tanto, asimilados ya al PP. “Eso demuestra que son unos tránsfugas”, razonó para, al momento, afear también a Canteli sus cambios, sin afiliarse nunca, entre PP y Foro, entre equipos de fútbol (Real Oviedo y ACF) y aludir al paso de Nacho Cuesta por tres formaciones políticas y ser hoy, en alusión al silencio del equipo de gobierno en todas las cuestiones de debate, “héroe del silencio”.

También insistió en que debatir en los Plenos es obligación y razón de ser de la democracia, y que no hacerlo vulnera la esencia del sistema de partidos. “La democracia no es estar todos de acuerdo”, le dijo, para después afear que de 618 propuestas de la oposición solo 8 han llegado al Pleno en este mandato.

A lo largo de la mañana, todos los puntos propuestos (responsabilidad constructiva en el Corredoria Arenas, titularidad de la calleja de Gascona o protección a la Popular Ovetense) decayeron en las votaciones. El Pleno se interrumpió a las dos de la tarde. Se habían visto a esa hora 5 de las quince cuestiones previstas. A las tres de la tarde se iba a retomar la sesión.