Canteli, en el Martes de Campo: "Sea el ministerio que sea, espero que hagan pronto la operación de La Vega y que aquello eche a andar"

La mayor parte de los protagonistas del 28M se volvieron a citar, a distintas horas, en distintas coordenadas, a veces juntos, a lo largo de la mañana de este Martes de Campo en el parque de San Francisco, y no solo con los ecos y balances de la cita electoral del domingo de fondo. El adelanto electoral anunciado el lunes por Pedro Sánchez y las implicaciones que pueda tener para la política local estuvo en los corrillos. El Alcalde, Alfredo Canteli, apareció algo más tarde de la hora a la que había citado a los periodistas y se excusó por su nueva mayoría absoluta: "No podía llegar hasta aquí, me paran por todos los lados". Feliz con sus resultados, volvió a mostrar su preocupación por las interferencias que la cita electoral nacional pueda provocar en las negociaciones para despejar el futuro de la fábrica de armas de La Vega y confió en que se resuelva una operación que ahora está en manos de los ministerios de Defensa (propietarios) y Vivienda (agencia que quiere comprar la edificabilidad para ofrecerla como vivienda joven). "Sea el ministerio que sea", razonó, "espero que se llegue a un entendimiento definitivo y que aquello eche a andar, que los que venden cobren y que se haga la operación pronto".

El candidato del PP había celebrado a su llegada el "ambiente fenomenal", la "mucha gente", el "buen tiempo" y deseó que la gente disfrutara. Él también venía a pasarlo bien, a "participar de las fiestas del Martes de Campo, a compartir el bollo con los ovetenses". Consciente de los problemas que las elecciones pueden suponer para la operación de La Vega, confió, no obstante, en que "se resuelva todo": "De momento la ministra de Defensa sigue siendo la misma. Conectaré con ella a ver qué dice y después a ver, yo no lo voy a dejar, creo que es una necesidad urgente, un problema urgente, no solo de Oviedo sino también del ministerio, sea del ministerio que sea". Canteli volvió a recalcar que la actual titular de Defensa, Margarita Robles, es "muy receptiva" y espera de ella, al menos, que le explique cuál es la situación actual.

Preguntado por el hecho concreto de las elecciones nacionales del 23J, Canteli dijo que le desconcertaban. "No sé si es bueno o malo, ni qué planes tiene Pedro Sánchez, pero tiene que irse de una vez y mejor que sea en julio". También habló de su equipo ("cada uno viene a una cosa muy concreta"), insistió en su voluntad de desarrollar todos los proyectos anunciados estos días ("son realizables, son para hacerlos, no son para ganar las elecciones") y se mostró abierto a llegar a acuerdos ("tengo un estilo que me conoce todo el mundo, me gusta mandar, pero reparto responsabilidades").

El Alcalde y la mayor parte de su equipo se metieron luego en el corralito que la Sociedad Protectora de la Balesquida deja para la corporación actual. No estaban el resto de formaciones políticas, aunque buena parte del grupo saliente del PSOE había pasado antes a recoger sus bollos. Al que sí se le vio luego en la parte central de la fiesta y pudo cruzarse con el Alcalde, hacerse foto e intercambiar algunas frases, fue al candidato de Convocatoria-IU, Gaspar Llamazares. Fue una breve conversación en la que participó también el exrector y excandidato regional por Ciudadanos Juan Vázquez.

El candidato del PSOE, Carlos Llaneza, convocó algo más tarde y con metros de distancia. Fiel a sus querencias y pasiones, se alejó de la zona central del reparto de bollos y se retrató delante del monumento a Clarín junto a los otros seis ediles de su lista que entrarán en la nueva corporación. Allí posaron, junto a Llaneza, Natalia Santa Bárbara, Javier Ballina, Sonia Fidalgo, Jorge García Monsalve, Marisa Ponga y Juan Álvarez.

Llaneza felicitó a los ovetenses por el Martes de Campo y tendió la mano a gobierno y resto de nuevos partidos que entrarán en la corporación para firmar "un pacto por la ciudad" en el mismo sentido que el "pacto por La Vega" que ofreció durante la campaña. El candidato del PSOE prometió ejercer una "oposición constructiva con Oviedo de fondo" y "en la medida de lo posible intentar consensuar e influenciar las políticas del equipo de gobierno". "Somos el grupo mayoritario de la oposición y vamos a ejercer toda nuestra fuerza en positivo", concluyó.

Sobre el adelanto electoral, Llaneza valoró el carácter "audaz" de Pedro Sánchez, y confió, en lo que afecta a Oviedo, "que no haya cambio de gobierno, que sigan los mismos y La Vega pueda ser esa oportunidad de desarrollo industrial, tecnológico y cultural que defendimos", concluyó.