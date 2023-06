Canteli pide a la Universidad no mover Minas hasta que el juez decida si paraliza el traslado

Se redobla la ofensiva jurídica para intentar detener los planes de la Universidad de Oviedo de llevar los estudios de Minas al campus de Mieres, tal y como está previsto para el próximo curso que comienza dentro de dos meses. Al recurso de la asociación de exalumnos contra la modificación de los planes de estudio se acaba de sumar la del Ayuntamiento de Oviedo, presentada en el juzgado de lo contencioso número 2, a la que ha seguido, como en el otro pleito, el envío de un escrito a la institución académica pidiendo que interrumpan el traslado en tanto los tribunales no se pronuncian sobre la adopción de medidas cautelares.

El juzgado también ha admitido a trámite esta petición de paralizar el proceso hasta que no se resuelva la demanda, pero todavía no la ha resuelto. El Ayuntamiento de Oviedo, cuyos intereses representa en este pleito el despacho de abogados Ontier, se apoya en doctrina del constitucional y el Supremo para pedirle a la Universidad que paralice el proceso de la mudanza de Minas hasta que el tribunal no se pronuncie sobre las medidas cautelares.

El escrito dirigido al Consejo de Gobierno de la Universidad apela a la doctrina constitucional y del Tribunal Supremo acerca de "la imposibilidad de las Administraciones Públicas de ejecutar los actos impugnados ante la vía judicial en tanto en cuanto no resuelva el órgano judicial competente sobre la medida cautelar solicitada". "Esta doctrina", razona el Ayuntamiento, "tiene su razón de ser en que, si se permitiese a la Administración recurrida ejecutar el acto impugnado mientras se decide sobre la procedencia o no de que sea concedida la tutela cautelar, se atentaría contra la seguridad jurídica y el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente, a la vez que se quebrantaría el control judicial de la actividad administrativa".

La ofensiva judicial presentada por el gobierno de Canteli frente a los planes del Rector Ignacio Villaverde se sustancian en un recurso contencioso-administrativo contra las resoluciones de la Universidad de modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de Materiales, la del Máster en Ingeniería Energética, el de Ingeniería de Minas, la del título de Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras y también contra las resoluciones en las que se desestimó la solicitud de personación del Ayuntamiento de Oviedo en estos expedientes y contra otro de revocación de esta anterior resolución.con la de la Sentencia 148/1993 (RTC 1993\148) antes citada.

En el escrito, y tras aportar algunas sentencias en ese sentido, el Ayuntamiento pide a la Universidad "que se abstenga de adoptar ninguna decisión o medida de ejecución de dichos actos hasta que los órganos judiciales competentes hayan tenido ocasión de pronunciarse sobre la tutela cautelar solicitada, ya que en otro caso, se estaría vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva".

Aunque la demanda presentada por la asociación de exalumnos se formuló en términos muy parecidos, esta, presentada antes que la del Ayuntamiento, fue a parar al juzgado número 6. Ante esta duplicidad, cualquiera de las partes podría solicitar la acumulación de pleitos, para que las dos causas se agruparan en un mismo tribunal, que en este caso tendría que ser el 6 por haber sido el primero que ha tenido conocimiento del caso.

Mientras, esta misma semana la Universidad anunció que acometerá obras de reforma en la Escuela de Minas para, entre otros trabajos, retirar amianto detectado en la estructura.