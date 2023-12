El Principado tramita ya La Vega, que Oviedo celebra como "el mejor regalo de Reyes"

Más que la prudencia ante un proyecto que en los últimos dos años ha navegado mucho y ha encallado con frecuencia, las administraciones involucradas en el futuro desarrollo urbanístico de La Vega y su recuperación para la ciudad de Oviedo mostraron ayer satisfacción y pidieron celeridad para que el horizonte de un convenio firmado y listo para desarrollarse sea una realidad lo antes posible.

El Alcalde de Oviedo resumió la situación de esperanza contenida situando el desbloqueo de las diferencias entre Defensa y Vivienda en la carta de Navidad: "Será el mejor regalo de Reyes para Oviedo", resumió. En todo caso, el regidor ovetense explicó que la llegada del último borrador del convenio a los servicios municipales para su tramitación ante el Pleno es "una magnífica noticia que esperemos que se haga pronto realidad".

El objetivo que recoge el texto acordado entre las administraciones supondrá el paso de los edificios y la mayor parte de terrenos a manos municipales, a excepción de la nave de cañones que se reserva el Principado, y la explotación de los aprovechamientos urbanísticos por parte de la entidad pública de suelo, Sepes, para desarrollar vivienda asequible. A lograr que todo ese programa pase del papel del borrador al documento firmado que genere los derechos urbanísticos que hagan posible la operación ya se ha puesto la otra administración asturiana implicada, el gobierno regional, El Ejecutivo del Principado confirmó que ya ha iniciado la preparación de los trámites necesarios para aprobar el convenio de La Vega en el Consejo de Gobierno.

El Gobierno de Asturias, señaló la vicepresidenta Gimena Llamedo, "es muy consciente de la relevancia de la operación de La Vega". "Estamos haciendo todo lo posible, y seguiremos haciéndolo, para que La Vega se abra a Oviedo y Asturias". La número dos de Adrián Barbón hizo especial hincapié en la ida de "configurar un nuevo espacio urbano y asegurar su orientación social con la orientación pública de las viviendas que se construyan, además de impulsar la investigación a través de un polo biosanitario", citó. "La ambición del Gobierno de Asturias para La Vega es máxima", afirma Llamedo, quien ve en este acuerdo "un modo de hacer las cosas". "De colaboración con el Gobierno de España, con un reconomiento especial para la ministra Margarita Robles, y de entendimiento con el Ayuntamiento de Oviedo, aunque sea de signo político distinto; es lo que nosotros llamamos política útil, la que antepone el acuerdo y el interés de la ciudadanía a las siglas políticas".

El PSOE local pide menos vivienda y situar fuera de la fábrica la carretera

Gimena Llamedo concluye que Oviedo siempre tendrá la mano tendida del Principado para este tipo de operaciones, "para hacer política útil". También insiste en que la orientación "social" del convenio es fundamental. "Para el gobierno de unidad progresista de Asturias era la piedra angular del convenio, su clave de bóveda. Y damos especial importancia a que el texto recoja el compromiso de edificación de vivienda pública tal y como estaba previsto. Creemos, con toda sinceridad, que el texto del convenio permite alcanzar un amplio acuerdo en beneficio de Oviedo y de Asturias".

"Es una magnífica noticia que esperamos que se haga pronto realidad" Alfredo Canteli - Alcalde de Oviedo

En el otro lado de la mesa negociadora, el delegado de Defensa en Asturias, el coronel Juan Luis González Martín, resumió su parecer con una frase de satisfacción: "Nos ha alegrado mucho que el proceso se haya retomado con celeridad".

Dentro del propio Ayuntamiento, el resto de la Corporación vivió con distintas sensibilidades el anuncio del nuevo consenso y desbloqueo de la negociación. El portavoz del grupo municipal socialista, Carlos Llaneza, resaltó también, en la línea de Llamedo, su contento al ver incluida "la referencia a la promoción de vivienda pública". "Corrige", matizó, "el convenio que el PP, con el aplauso de otros grupos municipales, pretendía haber llevado a Pleno en julio". El PSOE ovetense saca pecho y mantiene que su grupo "tenía razón entonces". Ahora confía en que también se les escuche en la concreción de la vivienda pública. "Mil viviendas públicas", resume Llaneza, "es una buena noticia para Oviedo, mil viviendas en La Vega es una mala noticia, porque no caben". La postura del PSOE carbayón incluye también la petición de que en el desarrollo urbanístico, de competencia municipal, "podamos entre todos evitar la fragmentación del conjunto industrial con un vial que perfectamente puede trazarse por el exterior del recinto".

Desde IU-Convocatoria por Oviedo, su portavoz, Gaspar Llamazares celebró el "nuevo modelo en cuanto a cesiones de terrenos públicos y en cuanto a política de vivienda de alquiler social" que trae el convenio. "Para Oviedo y para Asturias es una oportunidad sin precedentes de articular el territorio metropolitano combinando la protección del patrimonio, las nuevas actividades económicas y los equipamientos, zona verde y la vivienda pública". Llamazares resume que se trata de una "excelente noticia" y que ahora toca que cada Administración haga lo suyo: "La descontaminación, del Ministerio, las catas, del Ayuntamiento, y los planes director y especial del Principado y del Ayuntamiento".

"Esto es política útil, la que antepone el acuerdo y el interés de la ciudadanía a las siglas" Gimena Llamedo - Vicepresidenta del Principado

Precisamente de las catas habló, más escéptica, la portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta, para quien el convenio "son solo palabras y ningún hecho". "Estamos acostumbrados a que lo que está en manos del equipo de gobierno no se ejecute", argumentó. Peralta resaltó que "las catas arqueológicas son determinantes para el desarrollo del convenio" y que el Ayuntamiento no las hace. "Son unos vendehumos que dicen una verdad a medias. Este equipo de gobierno solo se pone a trabajar a última hora y cuando ya no queda margen de maniobra o la oposición les saca los colores", concluyó.

Lejos del ámbito de la política local, Faustino Blanco, director de la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias (FINBA) aplaudió, con "prudencia" el desarrollo de un nuevo proyecto biosanitario en el que ellos serán "contribuyentes netos". "Si se nos requiere , vamos a trabajar como si no hubiera mañana; los proyectos corales, con las instituciones alienadas y los que más cuestan son los que tienen más oportunidades de éxito", argumentó.

Desde el ámbito empresarial, mientras la Cámara de Comercio de Oviedo se felicitaba por el nuevo impulso a un proyecto en el que la institución se implicó desde sus primeras formulaciones, pendientes del modelo de desarrollo de un polo empresarial biotecnológico, la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) también formulaba sus mejores deseos para el proyecto. "Esperamos que esta ocasión sea el desbloqueo definitivo de la operación", aventuró su presidente, María Calvo. "Ahora", remató, "urge comenzar a poner las bases del que debe ser un nuevo polo y motor empresarial para Oviedo".