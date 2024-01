Entre el sonido de la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo, muchos curiosos, confeti y algún culete, Gascona estrenó este miércoles sus nuevas "letronas". De dos metros de altura, ubicadas en el cruce con la calle Jovellanos y pintadas en un color dorado que imita la tonalidad de la sidra, aspiran a convertirse en un reclamo para la ciudad en el año en que ostentará el título de Capital Española de la Gastronomía. A la inauguración acudieron el Alcalde, Alfredo Canteli; el concejal de Turismo y Hostelería, Alfredo García Quintana y una notable representación de los responsables de la idea, la Asociación de Sidrerías de Gascona encabezada por su presidente Pedro Caramés.

Alfredo Canteli aseguró que las "letronas" son un símbolo de la buena marcha de la hostelería en la ciudad, que dará el do de pecho en este 2024. "Muchas veces, los turistas preguntan antes por Gascona que por la Catedral. Que Gascona crezca contribuirá a que la gente que venga se vaya hablando bien de Oviedo", recalcó el primer edil. No desveló aún ninguna de las actividades que preparan desde el gobierno municipal de cara a la capitalidad gastronómica, pero remarcó que "estarán a la altura" del título obtenido, al igual que lo hará la hostelería.

En clave turística, tras superar con holgura el millón de pernoctaciones en 2023, el Alcalde se pone un reto más ambicioso para este año que acaba de arrancar: "El millón se nos queda corto. Es difícil, pero hay que ir a por el millón y medio. A Oviedo no lo para nadie, más aún con las obras que están por terminar", remató Canteli.

Pedro Caramés se mostró muy satisfecho con el resultado. "Regalamos a todos los ovetenses esta obra de arte. Era una demanda de clientes y turistas. Gascona nació cuando no había móviles, pero hoy vivimos en la generación 'selfie' y si no haces foto es como si no hubieses estado en un sitio", advirtió. Por otro lado, prometió trabajo para aprovechar la tesitura actual de la ciudad, con la llegada de la Alta Velocidad ferroviaria y la Capitalidad Gastronómica. "Tenemos pensado ofrecer bonos a los turistas, que combinen gastronomía y cultura", dijo.

Las "letronas", visibles desde la calle Águila, son obra del arquitecto lavianés Julio Valle y de su hija María. Valle explicó que han colocado las letras en altura para no cortar el paso y para que la gente que quiera hacerse fotos con ellas se pueda colocar debajo. Tendrán "unas gemelas" de menor envergadura en la parte baja del bulevar, frente al barril, en la intersección con la calle Manuel García Conde.

Los hosteleros consiguen con esta medida recuperar la marca que habían perdido, cuando las reclamaciones vecinales obligaron en 2019 a retirar el letrero luminoso en el que se podía leer "Bulevar de la Sidra".