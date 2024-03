El Palacio de Oviedo ya es un coloso: así va la recuperación de una de las joyas arquitectónicas de la capital

Hay dos cosas que Sergio Martínez no se quita fácilmente de encima por más años que pase en Asturias y más endemoniada que sea la obra. Ni el acento gallego ni el tabaco abandonan a este encargado de Constructora San José que se tiró de 2005 a 2014 levantando el nuevo HUCA y ahora, diez años más tarde, ha vuelto a esa zona Este de Oviedo en otro proyecto de romperse la cabeza: la recuperación del Palacio de los Deportes de Sánchez del Río cincuenta años después de su inauguración y su estirón hasta los 5.150 espectadores.

Es viernes a última hora y Sergio Martínez ya tiene la cabeza en coger el coche y regresar a su Pontevedra natal, pero en la obra todavía le queda mucha tarea. Hoy se mueven por aquí unos 80 trabajadores, y como viene sucediendo ya desde hace semanas, pues así lo exige el planeamiento de los trabajos, se pueden descubrir prácticamente todos los oficios. Los que trabajan tierra, estructuras, acabados, instaladores, técnicos de climatización... La obra hace tiempo que completó su primera fase, el desvío y construcción del nuevo colector y la ejecución de la nueva losa sobre la que se instalará la pista.

Son casi dos metros los que se han bajado. La vieja pista de atletismo, hoy desaparecida, descendía 1,70 metros. Ahora se han bajado 3,40 metros. Esa pequeña diferencia ha permitido ejecutar una inmensa losa de hormigón de casi 90 metros por 40 y de 50 centímetros de espesor y levantar a su alrededor los nuevos graderíos bajo los ya existentes. A pesar de que el Palacio todavía está en la fase de esqueleto, el cambio ya es apreciable. La nueva profundidad parece disparar aún más la espectacularidad de las bóvedas y los graderíos laterales, antes inexistentes pero proyectados por Sánchez del Río en los bocetos originales, potencian y engrandecen todo el recinto.

Aspecto general que tiene ahora el interior del Palacio de los Deportes de Oviedo. / Luisma Murias

Alfredo Antuña, de VA Arquitectos, autor junto a su socio Daniel Villanueva del proyecto de reforma y ahora asesor en los trabajos de ejecución, explica que el terreno es de muy mala calidad, que el nivel freático está a la altura de la losa y que el colector también provocaba múltiples problemas. Una vez alejado de la estructura, ahora la nueva base del palacio se reforzará con una solera caviti de 20 centímetros y otra losa encima. De esta forma, si hubiera filtraciones, el agua quedaría en ese compartimento y sería expulsada al exterior por los sistemas de bombeo del edificio.

Los trabajos empezaron en mayo del año pasado y están cumpliendo las previsiones, que apuntan a que estará acabado en verano. En la actualidad, el Palacio ofrece casi todas las caras posibles, porque después de la ejecución de la losa central se están finalizando ahora las gradas. Una de las laterales, la del norte, se estaba el viernes empezando a peldañear, mientras otros operarios trabajaban en la tribuna presidencial. Eso, en el espacio central del Palacio. Por fuera, la situación es distinta. Sergio Martínez y Pablo Rodrigo, jefe de obra, explican cómo en la puerta principal, la fachada oeste, los mosaicos y vidrieras todavía están protegidos a la espera de que llegue en las próximas semanas la restauradora, pero la envolvente exterior ya está completamente rematada en esta fachada oeste principal con listones de madera de castaño autóctono que irá envejeciendo con el paso del tiempo.

Nacho Cuesta y Canteli charlan durante la visita a las obras. / Luisma Murias

A partir de ahí, y si se va recorriendo el edificio hacia la parte de atrás, en dirección este, hasta dar por completo la vuelta, las fases van a menos, de forma que en el exterior del lado norte todavía se están empezando a poner los cierres de la carpintería metálica y las grandes cristaleras que ya están finalizadas en el otro extremo.

Antuña llama la atención en estos pequeños detalles. En su diseño original, el Palacio tenía una carpintería de acero, con piezas muy estilizadas. El progresivo deterioro hizo que se fuera sustituyendo, aquí y allá, por carpintería de aluminio, más ancha y, por tanto, con un aspecto más basto. Ahora se ha recuperado la carpintería de acero, mucho más esbelta, pero además con puente térmico, pues otro de los objetivos es mejorar las condiciones de climatización del palacio. Apenas se comercializan este tipo de materiales, pero se logró encontrar en un fabricante suizo, Hansen, que es el que ha aportado los materiales que ya se están instalando. Debajo de la entrada principal ya se pueden ver estas ventanas instaladas y también se comprueba que la instalación eléctrica está finalizada y levantados los vestuarios de los equipos, las salas de masajes, duchas, sala vip o de prensa.

Detalle de la nueva cubierta del Palacio de los Deportes de Oviedo. / Luisma Murias

Toda esa parte permite imaginarse un pabellón con equipamiento nuevo y buenos recursos, pero nada es comparable a la sensación desde las gradas superiores al contemplar toda la mole de Sánchez del Río al desnudo en pleno proceso de transformación y con ese incremento del aforo. El asombro es internacional, como prueba la visita de hace pocas semanas de un grupo de estudiantes de arquitectura de Columbia (Nueva York) en viaje por Asturias y Santander para ver edificios de Vaquero, el Renzo Piano y también este de Sánchez del Río que les mostró el arquitecto Rogelio Ruiz.

De los 2.800 espectadores que había antes ahora se pasará a los 5.150. Bajo las últimas gradas construidas se aprecian unos huecos en forma de U invertida donde se emplazarán las gradas retráctiles, que llevarán el público hasta el límite del campo. La pista, de madera, tendrá dos posibilidades, con despliegue total para el baloncesto o el balonmano o con una versión más reducida.

Al fondo, en el acceso por el Este, mucho más retrasado que el principal del Oeste, se puede distinguir la rampa de ambulancias, que conservará una altura especial para la entrada y salida de grandes camiones. Con este objetivo, el puente que allí completará el anillo perimetral del graderío, estará equipado de un mecanismo que permitirá plegarlo y desplegarlo.

La posibilidad de que este pabellón acoja también otro tipo de actividades esa ahora un nuevo objetivo del equipo de gobierno. Esta mañana también ha venido el Alcalde a ver las obras, y algunos trabajadores lo celebran como si fueran niños en una excursión del colegio. Canteli, acompañado por su concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta, celebra el estado de los trabajos y confirma que sí, que esa posibilidad de tener conciertos aquí, además conferencias o mítines, será una realidad: «Se está tratando de que sea así al cien por cien, mejorando ese aspecto, el del sonido, todo el tema de la acústica para que pueda acoger todo tipo de actividades musicales, conferencias, actos políticos… Un gran pabellón». Canteli describe una programación muy similar a la que tuvo el Palacio en sus primeros años, cuando hubo campeonatos nacionales, veladas de boxeo y grandes conciertos, todo en un mismo fin de semana. El Alcalde quiere volver a aquel esplendor: «Este fue un gran equipamiento hace 50 años que dejó de serlo por el abandono sucesivo de las corporaciones municipales. Nadie se ocupó de ello. Este equipo de gobierno que tengo el gusto y honor de presidir, se mojó mucho con este proyecto. Es una obra muy costosa pero va a transformar para bien una zona muy importante, para Oviedo y su futuro».

Detalle de la delicada carpintería de acero con perfil térmico en el Palacio de los Deportes de Oviedo. / Luisma Murias

Están satisfechos el Alcalde y el concejal Cuesta del aspecto que va tomando el nuevo pabellón y también de los detalles que les dan de las últimas partes. El edificio llevará una iluminación ornamental exterior muy sutil pero que permitirá bañar de una luz concreta o jugar con los colores cuando haya según qué actividades. «Cuando juegue el Oviedo, de azul, cuando la selección española con los colores amarillo y rojo y así», explica Alfredo Antuña. El Alcalde bromea: «Desde fuera, cuando esté iluminado, va a llamar mucho la atención. Dicen que se va a ver desde Gijón, bueno, no pero casi. No obstante, estoy seguro de que los de Gijón vendrán a verlo, seguro».

Bromas aparte, Canteli está convencido del éxito de la reforma. «Espero que sea el gran pabellón de Deportes del norte de España, y lo será con toda seguridad. Está quedando muy bien, solo pendiente de los detalles exteriores y por dentro ya configura lo que va a ser una gran instalación».

El remate de las obras podría permitir, incluso, que el Oviedo Baloncesto empezara aquí la temporada. Canteli prefiere no precipitar acontecimientos. «Lo mismo da que sea en septiembre o en octubre», afirma. «porque si no llega para esta temporada será para la próxima; lo importante es que se termine bien, no acelerarse y hacerlo a la trágala. Y cuando esté acabado vendrá bien no solo al Oviedo Baloncesto, sino a todos aquellos equipos que estén arriba, para todos los que tengan la categoría necesaria, como las chicas del balonmano. Todo el deporte de Oviedo tiene que venir aquí».