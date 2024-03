Las Regueras solicita la instalación de cámaras en el concejo ante la oleada de robos en casas, garajes y fincas

La oleada de robos registrados en viviendas, garajes y fincas de Las Regueras ha llevado a la alcaldesa del municipio a solicitar formalmente la instalación de cámaras de seguridad en diversos puntos del concejo. La socialista Maribel Méndez lo hizo la mañana de este martes durante una reunión que mantuvo con la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa. "Me ha dicho que no es fácil la instalación de cámaras para ese cometido, que se necesita un estudio muy exhaustivo y que tiene que estar muy justificado, pero nosotros estamos muy preocupados con lo que está ocurriendo", asegura Maribel Méndez.

No en vano, según asegura la alcaldesa, en los últimos meses se han denunciado "alrededor de una docena" de robos o intentos en viviendas del municipio. "En la mayoría los ladrones se han rllevado dinero y joyas, en algunos casos cantidades importantes", señala Maribel Méndez. "También han robado en el interior de garajes", añade la alcaldesa, que pone como ejemplo el robo sufrido por el artesano de la talle de cristal Luis Parades. "La ha faltado bastante herramienta", dice Méndez. "Está claro que se trata de una banda organizada porque tienen controladas las viviendas y entran cuando no hay nadie en las casas sin dejar rastros. No actúan por las noches y aún así todavía no han sido localizados", añade.

Pero los robos en viviendas no son lo único que preocupa en Las Regueras. Desde hace unos meses, los ladrones se están llevando los pastores eléctricos que se colocan el las fincas para evitar que se escape el ganado. "Se han llevado alrededor de una veintena de ellos y cuestan entre 200 y 600 euros", selaña la alcaldesa del municipio. La delegada del Gobierno se ha comprometido a aumentar la seguridad en la zona tras la reunión con la regidora. "Ya hay bastante Guardia Civil por aquí patrullando, pero ahora va a haber todavía más", dice Maribel Méndez.

Los robos se han registrado en localidades como Mariñes, El Escamplero, Los Arroxos, Sienra, Transmonte, Tamargo o Soto, entre otras localizaciones. Fuentes consultadas por este diario aseguran que por el concejo circula incluso un perfil de los ladrones. Está corrido que son al menos un hombre y una mujer –hay quienes incluyen a otro varón entre los sospechosos– y que pueden formar parte de una banda organizada que ya ha operado en San Claudio y otras zonas de los alrededores. En todos esos asaltos se ha seguido el mismo modus operandi: los ladrones entran por la ventana y se llevan dinero y joyas antes de salir huyendo a pie. Lo hacen en muy poco tiempo.