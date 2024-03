Asturias basará la candidatura para atraer la Agencia de la Salud en sus logros sanitarios

Los logros de la respuesta asturiana frente a la pandemia, la decidida apuesta por el cuidado de la salud mental y el compromiso histórico de los diferentes gobiernos regionales con la sanidad se presentan como algunas de las principales las fortalezas que el Principado exhibirá frente a la Administración central para conseguir que la Agencia Estatal de la Salud Pública (AESP) se instale en el castillo de La Vega. Un equipo liderado por el director general de Salud Pública y Atención a la Salud Mental, Ángel López, trabaja ya en un prepoyecto en el que la amplia red de centros sanitarios implantada en el territorio asturiano y el gran despliegue de programas de prevención y vigilancia epidemiológica figurarán también como bazas determinantes.

La propuesta del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, de llevar organismo nacional de nueva creación a las oficinas de la antigua fábrica de armas ha supuesto un refuerzo para las aspiraciones del Principado. El presidente regional, Adrián Barbón, agradeció la concreción del ofrecimiento de Canteli, haciendo también suya una propuesta, cuyo diseño está ya siendo cocinado en las oficinas de la Consejería de Sanidad.

Barbón se muestra cauteloso. Subraya que de momento el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha sacado a concurso la adjudicación. Es más, recuerda que ni siquiera se ha confirmado la decisión de descentralizar la nueva agencia a otra región que no sea Madrid. No obstante, el Principado trabaja para estar preparado en caso de que la ministra de Sanidad, Mónica García, y el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, den el pistoletazo de salida a la carrera por albergar un organismo llamado a generar más de 200 empleos "muy cualificados" en el medio plazo.

A día de hoy, según fuentes sanitarias, el Ejecutivo autonómico maneja un borrador con varias ideas-fuerza orientadas a presentarse frente al Gobierno de Pedro Sánchez como el lugar idóneo para instalar una agencia llamada a tomar el testigo del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias liderado por el médico Fernando Simón.

El preproyecto gira en torno a tres "fortalezas": un decidido compromiso de todos los gobiernos regionales de la historia democrática con la salud y la sanidad; el estrecho vínculo existente tradicionalmente en Asturias entre la salud pública y los servicios asistenciales, y la apuesta por una salud comunitaria, con especial énfasis en la atención de la salud mental.

El Principado señala varios indicadores para demostrar la especial atención prestada tradicionalmente por Asturias a los servicios públicos de salud. Se presenta como una región que "siempre está a la cabeza en la inversión en salud y con "una de las sanidades más valoradas del país". En el documento se saca pecho por los esfuerzos "en atención primaria y salud pública, así como por tener una gran red de atención" y una "amplia" cadena de dispositivos para garantizar el cuidado de la salud mental de los ciudadanos.

Los informes llamados a servir de base a la candidatura para acoger la agencia afirman que en Asturias "la salud pública y los servicios asistenciales han trabajado siempre unidos desde las transferencias de las competencias sanitarias". En relación a esto, ponen el acento en que "toda la política sanitaria del Principado se hace desde una visión pública". En su haber, la Administración asturiana se apunta el tanto de disponer de directores de Salud Pública en todas las áreas sanitarias comarcales. También reivindica el amplio despliegue de medios en prevención mediante cribados, vigilancia epidemiológica y estrategias preventivas, aunque en este apartado el principal énfasis se pone en los logros de la gestión del covid. "Hicimos más test que nadie, medicalizamos las residencias y las estrategias de vacunación fueron un éxito", indican fuentes sanitarias.

El tercer pilar de la candidatura asturiana girará en torno a la impregnación de la salud en las políticas regionales, apelando al trabajo con los ayuntamientos, las asociaciones de pacientes y vecinos, las charlas en centros educativos, los programas de promoción de hábitos saludables y el apoyo a los colectivos más vulnerables.

Aunque los trabajos de la comisión liderada por Ángel López seguirán avanzando, no se espera un empujón definitivo al proyecto hasta que el Gobierno central mueva ficha. El rechazo inicial del PNV y Junts a la creación de la agencia estatal supuso un frenazo a comienzos de este año, si bien los grupos nacionalista vasco e independentista catalán accedieron a rechazar sus enmiendas con la promesa de negociar un modelo que no invada las competencias sanitarias de las autonomías.

A nivel local, los grupos de la oposición reaccionaron este martes de manera dispar. IU-Convocatoria por Oviedo dijo "saludar" que el Ayuntamiento y el Principado hayan decidido sumarse a su propuesta de ofrecer La Vega para albergar la futura agencia. "Gaspar Llamazares ya propuso en febrero que sería el marco idóneo, destaca la coalición, que se dice partidaria de hacer de la antigua fábrica de armas "el laboratorio de la integración en la ciudad en el área metropolitana".

Por su parte, el PSOE se muestra escéptico sobre la propuesta de Canteli, acogida positivamente por Barbón. "Imponer La Vega como sede de la Agencia de Salud Pública lastraría las opciones de que el organismo recale en Oviedo", sostuvo el edil Juan Álvarez, al considerar que "ahora mismo no es posible ni lo será en el corto plazo ocupar el castillo o cualquier otra nave del recinto".

