La baza de La Vega con la que Oviedo quiere luchar "a muerte" por llevarse la Agencia Estatal de Salud

El castillo de La Vega, el emblemático edificio donde se ubicaba hasta 2012 la dirección y las oficinas de la antigua fábrica armas, es la apuesta del Ayuntamiento y el Principado para acoger la futura Agencia Estatal de la Salud Pública (AESP). El anuncio fue realizado este lunes por el alcalde, Alfredo Canteli, al final de una reunión de una hora en la sede de Presidencia con Adrián Barbón sobre varios proyectos regionales en la capital. «Recibo esta propuesta con los brazos abiertos», aseguró el presidente regional, ante la petición del regidor de que «luche a muerte» para traer a la ciudad un organismo estatal que generaría 251 empleos muy cualificados.

Barbón destacó la concreción de la propuesta del Alcalde. Considera que ofrecer el castillo «no es cualquier cosa» y afirmó haber realizado ya varias gestiones con el Gobierno central para persuadirlo de la idoneidad de instalar la agencia en plena «milla de la bata blanca» de Oviedo. «He defendido la candidatura ante la ministra de Sanidad (Mónica García), el ministro de Política Territorial (Ángel Víctor Torres) y lo he trasladado también al gabinete del presidente del Gobierno», afirmó Barbón, aclarando, no obstante, que el proceso para designar la sede del organismo todavía no se ha iniciado.

Canteli justificó la elección del castillo de La Vega como baza para captar el organismo de nueva creación. «Es una gran construcción con muchos metros: un sitio ideal», afirmó en relación con un conjunto de tres plantas y dos almenas con 820,85 metros de superficie útil.

El inmueble es uno de los muchos que pasarán a manos del Consistorio cuando se apruebe definitivamente el convenio urbanístico a tres bandas entre Ayuntamiento, Principado y Ministerio de Defensa para recuperar los 120.000 metros cuadrados de terrenos de la antigua factoría. Se trata de una construcción muy llamativa debido a su fachada de color rojizo y su estructura, pues las dos almenas de sus fachadas son dos de los elementos más llamativos del conjunto fabril.

Según refleja el inventario de edificaciones del conjunto de La Vega del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), el estado general del edificio es bueno, aunque existen elementos de fachada que necesitan mantenimiento de fijación, anclaje y limpieza. El interior del mismo también es aceptable con necesidad de mantenimiento. Unas condiciones propicias para poder acondicionar las instalaciones en unos plazos razonables.

Canteli y Barbón, ayer, posando antes de su reunión en Presidencia. / Irma Collín

A pesar de que la fábrica lleva cerrada desde 2012, el hecho de que el edificio se limitase a usos administrativos y de dirección jugó a su favor de su conservación en buen estado. Se trata de una construcción en hormigón y ladrillo visto con detalles de mampostería en tres alturas sobre rasante. Además, cuenta con una cubierta plana de plaqueta cerámica transitable con dos almenas que otorgan una cuarta altura. En la fachada se encuentra el portón principal que da al túnel de acceso al complejo industrial.

Adrián Barbón defiende que, más allá de las ventajas de la infraestructura ofrecida al Gobierno de Pedro Sánchez, «Asturias tiene condicionantes» que la hacen clara aspirante a acoger la agencia si finalmente se abre una convocatoria para elegir su ubicación. «Después de la gestión de la pandemia fuimos reconocidos como una de las comunidades que, a pesar de la difícil situación, intentamos hacer las cosas lo mejor posible», apuntó como punto fuerte de la candidatura asturiana.

Por su parte, fuentes sanitarias corroboran que la Consejería de Salud ya ha mantenido contactos con los dos ministerios implicados (Sanidad y Política Territorial) para expresarles el interés de la región en ser sede de la Agencia, además de ponerles al corriente de las fortalezas de la región en materia sanitaria. La respuesta de ambos departamentos ha sido que antes hay que aprobar la ley y los estatutos de la Agencia, como paso previo a una especie de concurso al que se presentarán los proyectos.

La agencia estatal sería la encargada de abordar la respuesta frente a emergencias de Salud Pública, tomando el testigo del equipo capitaneado actualmente por Fernando Simón. El organismo contaría con un presupuesto de unos 14 millones de euros y estaría conformado por 62 profesionales actualmente radicados en Madrid más 189 puestos cualificados de nueva creación. Una apuesta que supondría un gran salto en las aspiraciones de Oviedo a ser referente nacional en el sector sanitario.

Mientras Oviedo comienza a dar forma a su propuesta para optar a un organismo cuya adjudicación todavía no ha sido ni siquiera convocada, algunas ciudades como Zaragoza o Granada van posicionándose, mientras que la capital, Madrid, anuncia que descarta entrar en la carrera. Según explican fuentes de la Consejería de Sanidad madrileña, la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso, que nunca llegó a postularse de forma oficial, considera que es el Gobierno el que debe adoptar una decisión sobre dónde debe ubicarse el organismo.

El Consejo de Ministros aprobó el 30 de enero el proyecto de ley por el que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública, que, a propuesta del Ministerio de Sanidad, servirá para vigilar, identificar y evaluar el estado de salud de la población, así como reconocer los problemas, amenazas o riesgos que pueden surgir en materia de salud pública.

Desde un inicio, los expertos en salud pública, apostaron por la descentralización del organismo: es decir, que estuviera ubicado fuera de Madrid. En todo este tiempo, fueron varias las comunidades que mostraron su interés en acoger la AESP. Desde la Región de Murcia, hasta Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Asturias, Extremadura o Castilla y León. Algunas con más fuerza que otras.

A día de hoy, entre las comunidades con más posibilidades figura Aragón. A finales de 2023, la comunidad oficializó su candidatura para presentar a Zaragoza como sede. Ya en enero, el consejero maño de Sanidad, José Luis Bancalero Flores, y la directora general de Salud Pública, Nuria Gayán, presidían la primera reunión del grupo institucional para la candidatura aragonesa.

Ese mismo mes, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía comenzaba las sesiones de trabajo de los cuatro grupos designados para elaborar el documento de la candidatura de la ciudad de Granada para albergar la sede de la AESP. Al tiempo, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, trasladaba a la ministra de Sanidad el apoyo del pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, a la candidatura.

La carrera se prevé larga y disputada, eso sí, siempre y cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez convoque finalmente el esperado concurso.

Suscríbete para seguir leyendo